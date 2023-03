Nächster Absturz! Nach den jüngsten Zahlen war der Kurs der Veggie-Burger-Aktie gegen Ende vergangener Woche in den USA zunächst in der Spitze um mehr als 33 Prozent, also gut ein Drittel gestiegen. Doch diese Entwicklung an der Nasdaq hielt nicht lange an. Noch am selben Tag wurde kräftig verkauft. Der Kurs von Beyond Meat schloss fast am Tagestief.Das Ganze erfolgte bei relativ hohem Umsatz - und wurde in den folgenden Handelstagen erneut durch Verkaufsdruck bestätigt. Inzwischen ist die Aktie ...

