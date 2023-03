DJ PTA-News: FRENER & REIFER Holding AG: FRENER & REIFER GmbH erhält Nachhaltigkeits-Rating

München, den 01.03.2023 (pta/01.03.2023/18:33) - Die Frener & Reifer GmbH, operative Tochtergesellschaft der FRENER & REIFER Holding AG, hat von der unabhängigen Agentur Asset Impact ein erstes ESG-Rating durchführen lassen und freut sich über die Vergabe eines "sustainable" Ratings.

"Als Südtiroler Unternehmen leben wir schon immer in enger Verbundenheit mit der Natur und haben somit einen geschärften Sinn für Nachhaltigkeit. Das Streben hiernach ist daher seit jeher fest in den Unternehmenswerten und schriftlich in unserem Leitbild verankert ", so Alessandro Andreetto, Geschäftsführer der Frener & Reifer GmbH. "Unsere hohen Qualitätsansprüche und die geforderte Langlebigkeit unserer Fassadenlösungen zwingen uns außerdem dazu, Projekte zu realisieren, die Bestand haben und nachhaltig sind. Dadurch profitieren unsere Kunden. Es ist durchaus kein Zufall, dass ein signifikanter Anteil der Gebäude, bei denen Frener & Reifer die Fassade beigetragen hat, bereits heute eine Green Building Zertifizierung erlangt."

Das Unternehmen hat es sich außerdem zum Ziel gesetzt, bis Mitte des Jahres einen umfassenden Nachhaltigkeitsbericht nach GRI-Richtlinien (Global Reporting Initiative) zu erarbeiten und zu veröffentlichen. "Das ESG-Rating stellte in diesem Zusammenhang einen logischen ersten Schritt zur Standortbestimmung dar. Wir kennen nun heute die wichtigsten Handlungsfelder zur Zielerreichung unserer Nachhaltigkeitsstrategie und können konkrete Maßnahmen definieren", so Andreetto weiter. "So planen wir unter anderem kurzfristig die Umstellung unserer Energieversorgung auf erneuerbare Energien. Ein Teil des PKW-Fuhrparks wurde auf Elektrofahrzeuge umgestellt. Mitarbeiter:innen werden E-Bikes zur Verfügung gestellt, um den Arbeitsweg umweltbewusst zurückzulegen. So bewegen wir uns bewusst Schritt für Schritt weiter auf dem Weg zur umfassenden Nachhaltigkeit unserer Gruppe."

Über die FRENER & REIFER Holding AG

Die FRENER & REIFER Holding AG ist die Muttergesellschaft einer internationalen Unternehmensgruppe mit Fokus auf High-End-Spezialfassadenbau und nachhaltiger Gebäudetechnik. Das Unternehmen ist einer der weltweit führenden Anbieter von qualitativ hochwertigen und technisch anspruchsvollen Metall-Glasfassaden. Von Entwicklung, Design über Projektierung und Montage vor Ort bietet die FRENER & REIFER Holding alle Leistungen zur Umsetzung exklusiver Gebäudehüllen an. In Zusammenarbeit mit namhaften Architekten wie Sir Norman Foster, Kenzo Tange und Zaha Hadid verwirklichte das Unternehmen bereits weltweit mehrere anspruchsvolle Projekte wie das Museum of Modern Art (MoMA) in New York, das IOC-Hauptquartier in Lausanne oder die Steve-Jobs-Arena in Cupertino/Kalifornien.

Die Anleihe der FRENER & REIFER Holding AG (WKN: A2YN6Y; ISIN: DE000A2YN6Y5) ist an der Münchener Wertpapierbörse notiert.

