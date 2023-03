Überraschungsgewinner und -verlierer Zwischenbilanz Die ersten beiden Monate des Börsenjahrs 2023 liegen hinter uns - Gelegenheit für eine Zwischenbilanz mit durchaus überraschenden Ergebnissen. In unserer Tabelle (s. u.) sind die Performancezahlen bedeutender Indizes, Rohstoffe, etc. abgetragen, wobei in der ersten Zahlenspalte - zugleich die Sortierspalte -, die prozentuale Veränderung zwischen dem Vorjahresultimo und dem 28. Februar (Februarultimo) gezeigt wird. In der zweiten Zahlenspalte ist ...

