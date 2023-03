Dax startet schwach in den kalendarischen Frühling. Steigende Verbraucherpreise sorgen für schwachen Auftakt am deutschen Markt. Am deutlichsten abgestraft wird der Immobilienkonzern Vonovia mit Abschlägen von über über 6% zum Handelsende. Eine ausgiebige Analyse dazu und wie die Marktstimmung an der Wall Street ist, erfahrt Ihr in diesem Börsenbriefing am Abend.Das Börsen.Briefing. hören Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen sowie über die Episoden-Übersicht von DER AKTIONÄR.Hinweis: Die im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...