Kräftig auf die Anleger-Nase gibt heute für Nio-Aktionäre. Denn der Kurs macht keinen guten Eindruck und kommt rund sechs Prozent unter die Räder. Der Preis für einen Anteilsschein beläuft sich damit nur noch auf 8,87 USD. Die Bären haben also den nächsten Zug gemacht, sind die Bullen nun schon schachmatt?

Kursverlauf von Nio der letzten drei Monate.

Die Bullen sollten jetzt erst einmal in Deckung gehen. Nio marschiert nämlich mit großen Schritten in Richtung einer maßgeblichen Unterstützung. So beträgt der Sicherheitspuffer bis zum Monats-Tief nur noch rund ein Prozent. Diese letzte Bastion auf dem Weg nach unten stellt sich dem Kurs bei 8,77 USD in den Weg. Wir stehen also unmittelbar ...

