Bremen (ots) -



Rund zehn Wochen vor der Bürgerschaftswahl in Bremen am 14. Mai ist völlig offen, wer als Sieger durchs Ziel geht. Zwischen SPD und CDU zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen ab. In einer aktuellen Umfrage von Infratest-Dimap im Auftrag des WESER-KURIER (Donnerstagausgabe) kommen die Sozialdemokraten auf 28 Prozent, die CDU auf 27. Die Grünen erreichen 19 Prozent, die Linken acht, die AfD sieben Prozent. Die FDP wäre mit vier Prozent nicht mehr im Landesparlament vertreten.



Gegenüber der Wahl 2019 würde sich die SPD um gut drei Prozent verbessern, die CDU in etwa stagnieren. Die Grünen würden leicht zulegen (+1,6 Prozent), die Linken deutlich Stimmen abgeben (-3,3 Prozent). Die FDP könnte mit einem Verlust von rund zwei Prozent aus dem Landesparlament ausscheiden. Die AfD wiederum dürfte laut Umfrage leicht zulegen.



Pressekontakt:



Weser-Kurier

Markus Peters - Deskchef

Telefon: +49(0)421 3671 3200

politik@weser-kurier.de



Original-Content von: Weser-Kurier, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/30479/5453465

Kostenloser Report: Das sind die neuen Megatrends Gibt es heute überhaupt noch richtige Megatrends? Ja! Welche das sind, warum sich ein Investment lohnen könnte und was Anleger dabei beachten sollen, das alles erfahren Sie im neuen Report von Dr. Dennis Riedl. Als besonderes Extra stellt der Trendfolge-Experte einen vielversprechenden Geheimtipp vor. Das sollten Sie sich unbedingt anschauen! Hier klicken