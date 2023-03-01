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WKN: A2DSYC ISIN: IE00BZ12WP82 Ticker-Symbol: LIN 
Xetra
28.02.23
17:42 Uhr
325,80 Euro
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Branche
Chemie
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LINDE PLC Chart 1 Jahr
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ARCADIA BIOSCIENCES
ARCADIA BIOSCIENCES INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ARCADIA BIOSCIENCES INC0,2020,00 %
COWEN INC36,380-1,20 %
EDGEMONT GOLD CORP0,021+10,81 %
LINDE PLC325,80-0,32 %
NEW ENERGY SOLAR LIMITED0,0440,00 %
PURE GOLD MINING INC0,0060,00 %
UMPQUA HOLDINGS CORPORATION16,736+0,14 %
UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE10,525-100,00 %
ZOGLOS FOOD CORP0,0100,00 %
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