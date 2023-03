The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 01.03.2023

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 01.03.2023



ISIN Name

AT0000689971 RAIF.-NACHHAL.-RENT RVTA

AT0000796529 RAIFF.-EUROPA-HGHY.RA ST.

AT0000796537 RAIFF.-EUROPA-HGHYIELD RT

AT0000969787 KEPLER VORSORGE MIX.R A

AU000000NEW2 NEW ENERGY SOLAR LTD

CA28008L1067 EDGEMONT GOLD CORP. O.N.

CA74624E1007 PURE GOLD MINING

CA98980P1027 ZOGLOS INCREDIBLE FOOD

FR0000034548 UNION FIN.FRANCE BQE O.N.

IE00BZ12WP82 LINDE PLC EO 0,001

US0390142042 ARCADIA BIOSC.NEW.DL-,001

US2236226062 COWEN INC. CL.A DL ,-01

US9042141039 UMPQUA HLDGS CORP.

