Teaneck, N.J., 1. März 2023 (ots/PRNewswire) -Dänemarks größter Bahnbetreiber erweitert seine Zusammenarbeit mit Cognizant im Rahmen seiner Strategie, digitale Technologien zur Verbesserung der Kundenerfahrung in seinen öffentlichen Verkehrssystemen einzusetzenCognizant (Nasdaq: CTSH) gab heute bekannt, dass DSB, Dänemarks staatlicher Eisenbahnbetreiber, das Unternehmen als einzigen Anbieter von Offshore-IT-Beratungsdiensten ausgewählt hat, um die Umsetzung der digitalen Strategie von DSB zu beschleunigen, zu skalieren und weiter zu verbessern.Die mehrjährige Vereinbarung zielt darauf ab, die Datenanalyse-, IoT- und Softwareentwicklungskapazitäten von DSB zu erweitern, um die Verfügbarkeit von Zügen besser zu verwalten und zu planen, ein besseres Verständnis der Spitzennachfrage nach Dienstleistungen zu erhalten, Einblicke in die Stimmung der Fahrgäste zu gewinnen und eine vorausschauende Wartung seiner Flotte zu ermöglichen.Als Ergebnis wird erwartet, dass das Unternehmen durch bessere Konnektivität und verbesserte, IoT-fähige und sensorgesteuerte Anlagen zu einem datengesteuerten und nachhaltigeren Unternehmen wird, sowohl operativ als auch im Hinblick auf seine Kunden. DSB wird voraussichtlich in der Lage sein, seine digitalen Dienste zu beschleunigen und zu skalieren, um das Kundenerlebnis in seinen öffentlichen Verkehrssystemen zu verbessern."Wir haben eine Verschiebung der Transportmuster nach dem Pandemie-Lockdown sowie eine kontinuierliche Marktnachfrage nach nachhaltigeren Transportmitteln festgestellt, während wir gleichzeitig erhebliche Investitionen in die Elektrifizierung der Zugflotte getätigt haben ", sagte Jesper Welander, Commercial IT Direktor, DSB. "Nachdem wir bereits zu einem agilen Softwareentwicklungsparadigma übergegangen sind, werden wir uns auf den Aufbau von Fähigkeiten zur Bereitstellung digitaler Produkte konzentrieren - sowohl intern als auch mit Cognizant"."Im Rahmen der kontinuierlichen Zusammenarbeit zwischen Cognizant und DSB werden wir auf unsere umfassende Erfahrung im nachhaltigen Transport zurückgreifen, indem wir die Möglichkeiten von Daten, Analysen und Engineering nutzen, um DBS dabei zu helfen, das Erlebnis für Passagiere zu verbessern und bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen", sagte Thomas Djursø, Managing Director, Cognizant, Dänemark. "Seit 2016 baut Cognizant eine starke Beziehung zu DSB auf, und in den letzten zwei Jahren haben wir ein starkes, unternehmensweites Engagement weiterentwickelt - sowohl im Unternehmen als auch innerhalb der IT-Organisation".Das Transport- und Logistik-Team von Cognizant hilft Kunden, die primären Bedürfnisse von Menschen und Branchen zu erfüllen, um Materialien und Ressourcen von Angebot zu Nachfrage zu transportieren. Die Branche hat sich im Laufe der Jahre ständig neu erfunden, da neue Ideen, Fördermittel und Technologien verfügbar sind. Heute befindet sich das Unternehmen am Scheideweg und erfordert einen Quantensprung bei der Art und Weise, wie Waren und Waren von der Quelle zum Verbrauch transportiert werden und die traditionelle Logistik in die neue Ära der digitalen Logistik übergeht.Informationen zu DSBDSB bietet unseren Kunden attraktive Reisen. DSB ist ein unabhängiges öffentliches Unternehmen im Besitz des dänischen Transportministeriums, beschäftigt rund 7.400 Mitarbeiter und bedient jedes Jahr mehr als 195 Millionen Passagiere. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.dsb.dk/en/about-dsb/Informationen zu CognizantCognizant (Nasdaq: CTSH) entwickelt moderne Unternehmen. Wir helfen unseren Kunden, Technologien zu modernisieren, Prozesse neu zu gestalten und Erfahrungen zu transformieren, damit sie in unserer sich schnell verändernden Welt mithalten können. Gemeinsam verbessern wir das tägliche Leben. Erfahren Sie mehr unter www.cognizant.com oder @cognizant.USA Jodi Sorensen Europa / APAC Christina Indien Rashmi Vasishtjodi.sorensen@cognizant.com Schneider rashmi.vasisht@cognizant.comchristina.schneider@cognizant.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1794711/Cognizant_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/dsb-wahlt-cognizant-als-einzigen-offshore-anbieter-von-it-beratungsdiensten-aus-301759917.htmlOriginal-Content von: Cognizant Technology Solutions, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/167904/5453475