Nichts zu feiern gibt es heute für Home Depot-Aktionäre. So weist die Anzeigetafel für die Aktie ein Minus von rund zwei Prozent aus. Damit kostet ein Anteilsschein mittlerweile nur noch 290,28 USD. Tanzen die Bären nun länger auf dem Parkett oder kehren die Bullen zeitnah zurück?

Trading-Idee für spekulative Anleger: Seit Kriegsbeginn in der Ukraine explodieren die Energiepreise. Damit eröffnen sich für zahlreiche Aktien jetzt herausragende Gewinnchancen. Wir haben die aussichtsreichsten Kandidaten für Sie zusammengestellt. Hier geht's zum Gratis-Download.

Kursverlauf von Home Depot der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Home Depot-Analyse einfach hier klicken.

Das Chartbild in der mittelfristigen Perspektive wurde durch diesen Abschlag regelrecht zerstört. Home Depot marschiert nämlich mit großen Schritten in Richtung einer maßgeblichen Unterstützung. Mit einem weiteren Kursrutsch von rund 0,5 Prozent würde die Aktie auf neue 4-Wochen-Tiefs fallen. Dieser Wendepunkt liegt bei 288,82 USD. Es steht momentan also extrem viel auf dem Spiel.

...

Den vollständigen Artikel lesen ...