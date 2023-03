Arg gebeutelt werden heute die Aktionäre von Amazon. Der Computer gibt nämlich für Aktie ein Minus von rund zwei Prozent an. Damit reduziert sich der Preis für einen Anteilsschein auf nur noch 91,94 USD. Die Bären erhöhen also den Druck - können sich die Bullen davon befreien?

Download-Tipp: Pünktlich zum Jahreswechsel möchten wir Ihnen gemeinsam mit den Kollegen von Erfolgsanleger die Aktien mit den größten Gewinnchancen für 2023 präsentieren. Diesen exklusiven Sonderreport können Sie nur jetzt zum Jahresende ausnahmsweise kostenlos hier abrufen.

Kursverlauf von Amazon der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Amazon-Analyse einfach hier klicken.

Die Bullen sollten jetzt erst einmal in Deckung gehen. Der Sicherheitsabstand zur nächsten Unterstützung hat sich nun nämlich noch einmal verringert. So fehlen bis zum 4-Wochen-Tief nur noch rund 0,1 Prozent. Diese vorerst letzte Haltezone stellt sich auf 91,86 USD. Es könnte kurzfristig also mächtig knallen bei Amazon.

...

Den vollständigen Artikel lesen ...