Die hohen Zinsen machen den Aktienkursen in den USA zu schaffen. Am Mittwoch gibt es ein Minus bei Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq 100. Damit setzt die Wall Street ihre Verlustserie fort. Der Dow Jones notiert nun seit Jahresanfang mit 1,6 Prozent im Minus. Im Fall des S&P 500 könnte eine Warnung bald wahr werden.Der Dow Jones Industrial verliert am Mittwoch 0,2 Prozent auf bei 32.621 Punkte. In den ersten Handelsminuten war der Index auf den tiefsten Stand seit November gefallen.Der Nasdaq 100 büßt ...

