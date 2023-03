Die Märkte zeigen sich in dieser Woche nicht mehr ganz so unfreundlich wie noch vor ein paar Tagen. Von guter Laune kann allerdings auch nur bedingt die Rede sein. Nur langsam erholen sich die Anleger von den jüngsten Strapazen und wie immer gelingt das bei einigen Titeln besser als bei anderen.Weiter in die Höhe klettern konnte am Dienstag die Aktie von TUI (DE000TUAG505), und das nicht zu knapp. Mit einem Plus von 2,63 Prozent ging es zwar noch nicht unbedingt in die Nähe der sehr wichtigen Marke bei 20 Euro. Dennoch sind die Zugewinne respektabel. ...

