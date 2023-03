Tel Aviv, Israel, 1. März 2023 (ots/PRNewswire) -Neun Historikerinnen und Historiker erhalten jeweils 300.000 $, um kritische Forschung und modernste Methoden zu fördernDer Dan-David-Preis, der größte Geschichtspreis der Welt, hat heute seine Gewinner für 2023 bekannt gegeben - neun Wissenschaftler und Fachleute am Anfang und in der Mitte ihrer Laufbahn, deren Arbeit die Vergangenheit auf mutige und kreative Weise beleuchtet. Jeder der Gewinner - die in Kenia, Irland, Dänemark, Israel, Kanada und den Vereinigten Staaten arbeiten - erhalten 300.000 $ (USD) als Anerkennung für ihre Leistungen und zur Unterstützung ihrer zukünftigen Bemühungen."Unsere Gewinner stehen für eine neue Generation von Historikern", so Ariel David, Vorstandsmitglied des Preises und Sohn des Gründers. "Sie verändern unser Verständnis der Vergangenheit, indem sie neue Fragen stellen, wenig erforschte Themen aufgreifen und innovative Methoden anwenden". Viele der Preisträger, die wir heute auszeichnen, stehen noch am Anfang ihrer Karriere, haben aber schon jetzt unser Geschichtsverständnis verändert. Die Vergangenheit in all ihrer Komplexität zu verstehen, ist entscheidend, um die Gegenwart zu beleuchten und die Herausforderungen der Zukunft zu bewältigen.Die Gewinner des David Prize 2023 sind: Saheed Aderinto, Florida International University; Ana Antic, University of Copenhagen; Karma Ben Johanan Hebrew University; Elise Burton, University of Toronto; Adam Clulow, University of Texas at Austin; Krista Goff i, University of Miami; Stephanie Jones-Rogers, University of California Berkeley; Anita Radini University College, Dublin; Chao Tayiana Maina ein öffentlicher Historiker mit Wohnsitz in Kenia.Unter den Preisträgern sind solche, die die Art und Weise, wie sich Schüler und die Öffentlichkeit mit Geschichte auseinandersetzen können, neu definieren. Dazu gehören ein Professor, der Videospiele und VR entwickelt, um das Publikum in verschiedene Epochen eintauchen zu lassen, und ein öffentlicher Historiker, der digitale Technologien nutzt, um bisher verborgene oder unterdrückte historische Erzählungen in Kenia zu enthüllen. Mit dem Preis werden auch Wissenschaftler ausgezeichnet, die innovative Methoden anwenden, wie zum Beispiel die Analyse von Zahnbelag, um die Arbeitsbedingungen in der Vergangenheit zu verstehen, oder die Geschichte der Genetik, der physischen Anthropologie, der Evolutionsbiologie und der Biomedizin im Nahen Osten.Informationen zum Dan David PrizeDer Dan David Prize ist der größte Geschichtspreis der Welt. In einer Zeit, in der die Unterstützung für die Geisteswissenschaften abnimmt, würdigt der Preis die nächste Generation herausragender Historiker, Archäologen, Kuratoren und digitaler Geisteswissenschaftler. Jedes Jahr werden bis zu neun Forscher mit jeweils 300.000 $ ausgezeichnet, um ihre Leistungen zu würdigen und ihre zukünftigen Bemühungen zu unterstützen.View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/dan-david-prize-der-weltgrosste-geschichtspreis-gibt-die-gewinner-fur-2023-bekannt-301760136.htmlPressekontakt:DKCDanDavidPrize@dkcnews.comOriginal-Content von: Dan David Prize, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100014486/100903675