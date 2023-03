Barcelona, Spanien, 1. März 2023 (ots/PRNewswire) -- Telkomsel arbeitet mit ZTE zusammen, um die Abdeckung von 5G-Sendern im maritimen Bereich auf der Basis des 2,3-GHz-Frequenzbandes in Gorontalo zu testen- Im Rahmen dieser Zusammenarbeit bietet ZTE-Netzwerklösungen an, um Telkomsel bei der Steigerung der Kapazität und Qualität von Breitbandnetzen in Indonesiens maritimer Region zu unterstützen.Telkomsel setzt sein Engagement als führendes digitales Telekommunikationsunternehmen in Indonesien mit der ZTE Corporation in der jüngsten Zusammenarbeit fort, um die Verbesserung der 5G-Netzkapazität auf der Grundlage des 2,3-GHz-Frequenzbandes zu testen, was die Abdeckung von Breitbanddiensten für den maritimen Bereich erhöhen kann. Telkomsel und ZTE haben diese strategische Zusammenarbeit im Rahmen der Mobile World Conference in Barcelona am 27. Februar 2023 vorgestellt. Diese Zusammenarbeit zielt darauf ab, die Beschleunigung des nationalen Wirtschaftswachstums zu unterstützen, das durch die Bereitstellung digitaler Konnektivität für die Entwicklung des Fischerei- und Meerestourismussektors immer schneller voranschreitet, sowie die steigende Nachfrage nach Kommunikationszugängen im maritimen Bereich in Indonesien zu decken.Dieser Versuch wurde in der Provinz Gorontalo durchgeführt, einer der Regionen mit großem Potenzial im maritimem Bereich in Indonesien, die über eine Küstenlinie von 903,7 km verfügt und in der der Marinesektor eine der wichtigsten Stützen der regionalen Wirtschaft ist. Nach Angaben des Maritime Affairs and Fisheries Service waren 2019 19.013 Fischer von der Seefahrt abhängig. Die Verfügbarkeit von Kommunikationsnetzinfrastrukturen und Internetzugängen ist daher eine der wesentlichen Voraussetzungen für die Förderung des Wachstums und die Beschleunigung einer digitalisierten Wirtschaft.Nugroho, Telkomsel Director of Network, sagte: "Telkomsel baut seine Hauptkapazitäten bei der Bereitstellung von Telekommunikationsnetzen und -diensten mit der neuesten Technologie entsprechend den sich entwickelnden Bedürfnissen kontinuierlich aus. Durch die strategische Zusammenarbeit mit branchenübergreifenden Akteuren wie ZTE kann Telkomsel die nationale Roadmap zur digitalen Transformation mit innovativer 5G-Technologie unterstützen. Wir hoffen, dass diese Zusammenarbeit bei der Erprobung der Verfügbarkeit von 5G-Breitbanddiensten, die sich dieses Mal auf den maritimen Sektor konzentrieren wird, weitere Möglichkeiten für einen besseren Zugang zur digitalen Telekommunikation eröffnen und gleichzeitig das digitale Wirtschaftswachstum in der Region Gorontalo inklusiver und nachhaltiger gestalten kann."Richard Liang Weiqi, President Director of ZTE Indonesia, sagte: "Wir fühlen uns geehrt, unsere Zusammenarbeit mit Telkomsel beim Aufbau eines 5G-Netzes in Gorontalo, Nordsulawesi, fortzusetzen. Durch die Zusammenarbeit präsentiert ZTE Konnektivitätserfahrungen, die einen umfassenden Fortschritt für die Menschen in Gorontalo fördern können. Darüber hinaus fördert es die Chancengleichheit für alle Menschen in der maritimen Region Indonesiens beim Zugang zu fortschrittlichen digitalen Lifestyle-Erfahrungen. Als führendes Technologieunternehmen ist ZTE bestrebt, das digitale Ökosystem in Indonesien durch die Präsentation verschiedener innovativer Lösungen und Produkte weiter voranzutreiben und der Gesellschaft das beste Erlebnis zu bieten."Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wird ein 5G-Funkgerät von ZTE mit aktiver Antennentechnologie eingesetzt, das einen Radius von bis zu 60 km erreichen kann, um die Qualität und Abdeckung von Breitbandnetzen in den indonesischen Seegebieten zu verbessern.Bislang hat sich Telkomsel schrittweise und messbar für die Entwicklung und Ausweitung der Abdeckung der führenden 4G/LTE- und 5G-Breitbandnetztechnologie in ganz Indonesien eingesetzt, um eine gleichmäßige Verteilung der Servicequalität für alle Menschen im ganzen Land zu gewährleisten. Durch die konsequente Stärkung des Ökosystems für die Nutzung der 5G-Technologie, sowohl im Verbraucher- (B2C) als auch im Unternehmensbereich (B2B), will Telkomsel das Tempo der nationalen digitalen Transformation beschleunigen und das Wirtschaftswachstum Indonesiens in verschiedenen Sektoren unterstützen. Die Ausweitung der 5G-Abdeckung in den maritimen Gebieten Indonesiens wird mehr wirtschaftliche Aktivitäten wie Schifffahrt, Fischerei und Tourismus unterstützen.Informationen zu Telkomsel ( www.telkomsel.com)Telkomsel ist ein führendes digitales Telekommunikationsunternehmen, das immer mehr Chancen und Möglichkeiten eröffnet, indem es digitale Konnektivität, digitale Plattformen und digitale Dienste bereitstellt und dabei die Vorteile der Technologie für alle Gesellschaftsschichten im ganzen Land in den Vordergrund stellt. Telkomsel hat konsequent 4G-Mobilfunk-Breitbandnetze bereitgestellt und 5G-Netze entwickelt sowie innovative digitale Lösungen wie Mobile Gaming, Digital Entertainment, Digital Lifestyle, Mobile Financial Services, Enterprise Solutions und Internet of Things entwickelt. In den 27 Jahren seines Bestehens hat Telkomsel heute mehr als 159,8 Millionen Kunden in ganz Indonesien bedient, die von mehr als 260.000 BTS unterstützt werden. Unsere Kundendienstmitarbeiter sind über telkomsel.com, facebook.com/telkomsel, Twitter @telkomsel und Instagram @telkomsel sowie über den virtuellen Assistenten von Telkomsel, MyTelkomsel, erreichbar.Telkomsel Pressekontakt:Saki H. BramonoVice President Corporate Communications of TelkomselE: Saki_H_Bramono@telkomsel.co.idM: 0811918241Über ZTEZTE ist ein Anbieter von modernen Telekommunikationssystemen, mobilen Endgeräten und Netzwerklösungen für Mobilfunkbetreiber, Unternehmen, öffentliche Einrichtungen und private Anwender. Das Unternehmen entwickelt für seine Kunden integrierte, durchgängige Innovationen für hervorragende und hochwertige Produkte im Konvergenzbereich der Telekommunikations- und Informationstechnologie. ZTE ist an den Börsen Hongkong und Shenzhen notiert (H-Aktienkürzel 0763.HK / A-Aktienkürzel 000063.SZ) und liefert anwenderoptimierte Produkte und Services an über 500 Netzbetreiber in mehr als 160 Ländern. ZTE investiert mindestens zehn Prozent seines Jahresumsatzes in Forschung und Entwicklung und spielt eine wichtige Rolle in einer Reihe internationaler Gremien zur Entwicklung internationaler Standards. Als Unternehmen, das der Corporate SocialResponsibility (CSR) große Bedeutung beimisst, ist ZTE Mitglied des UN-Netzwerkes Global Compact. View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/telkomsel-und-zte-testen-gemeinsam-die-nutzung-des-5g-netzes-um-den-bedarf-an-digitaler-konnektivitat-im-indonesischen-seegebiet-zu-decken-301760143.htmlOriginal-Content von: ZTE Corporation, übermittelt durch news aktuell