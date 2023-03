Berlin (ots) -Nachdem heute bundesweit nahezu alle Corona-Maßnahmen gefallen sind, gilt auch im Bundesgesundheitsministerium keine Maskenpflicht mehr. "Wir sind mit unseren betriebsinternen Regeln jetzt dazu übergegangen, dass die Maske nicht mehr getragen werden muss. Ich muss auch diese Normalität leben", sagte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) in der ARD-Talksendung "maischberger". Auch für ihn gehöre die Maske nicht mehr zum Alltag.Der Gesundheitsminister dankte den Menschen in Deutschland für das Einhalten der Corona-Regeln: "Das war eine Riesenleistung. Es ist in allererster Linie eine Belastung für die Bevölkerung gewesen, für die man dankbar sein kann", sagte Lauterbach. Aus seiner Sicht sei die Pandemie nicht vorbei, sondern ein endemischer Zustand. "Wir können zu unserer Normalität zurück. Und das ist gut so"Lauterbach zeigte sich zuversichtlich, dass Deutschland inzwischen gut mit möglichen Pandemien umgehen könne. "Wir haben jetzt zum Beispiel ein System, wo wir nach Viren ganz systematisch Ausschau halten - im Abwasser, in den Lungenpraxen, in den Krankenhäusern." Deutschland sei inzwischen auch in der Lage, innerhalb von kurzer Zeit Impfstoffe zu entwickeln und habe Schutzmaterial gelagert. "Wir sind tatsächlich, zumindest in technischer Hinsicht sehr viel besser vorbereitet", sagte der Gesundheitsminister."maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.Redaktion: Elke MaarFotos finden Sie unter ARD-Foto.dePressekontakt:Anabel Bermejo | better nau Kommunikationsagentur | Tel. 0172 587 0087 | bermejo@betternau.deWDR Kommunikation | Tel. 0221 220 7100 | kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5453495