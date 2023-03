ASMALLWORLD AG / Schlagwort(e): Partnerschaft

ASMALLWORLD AG gibt Partnerschaft mit IHG Hotels & Resorts bekannt und baut damit das Angebot der ASMALLWORLD Collection weiter aus



02.03.2023 / 06:00 CET/CEST



ASMALLWORLD AG gibt Partnerschaft mit IHG Hotels & Resorts bekannt und baut damit das Angebot der ASMALLWORLD Collection weiter aus Zürich, 02.03.2023 - Die ASMALLWORLD AG kündigt eine neue Partnerschaft mit dem Luxury & Lifestyle Programm von IHG Hotels & Resorts an und sichert sich damit Zugang zu mehr als 180 erstklassigen Hotels für die ASMALLWORLD Collection, darunter Hotels von InterContinental, Regent Hotels & Resorts oder Kimpton Hotels & Restaurants. Durch diesen Ausbau des Hotelportfolios kann ASMALLWORLD seinen Kunden künftig eine noch grössere Auswahl an Buchungsoptionen und dazugehörige Buchungsvorteile an beliebten Reisezielen anbieten. ASMALLWORLD hat heute eine Partnerschaft mit dem Luxury & Lifestyle Programm von IHG Hotels & Resorts bekannt gegeben, welchem über 180 Hotels von InterContinental, Regent Hotels & Resorts oder auch Kimpton Hotels & Restaurants angehören. Als Teil dieser neuen Partnerschaft hat die ASMALLWORLD Collection (www.asmallworldcollection.com), das online Hotelbuchungsportal des Unternehmens, nun Zugang zu allen partizipierenden Hotels und kann diese über seine Plattform zum Vertrieb anbieten. In den kommenden Wochen werden ausgewählte Hotels von IHG schrittweise auf der Plattform aufgeschaltet werden und die ASMALLWORLD Collection wird damit ihr Angebot an Luxushotels weiter ausbauen. Bei der Buchung von IHG-Hotels mit der ASMALLWORLD Collection erhalten Kunden nun auch erstklassige VIP-Vorteile wie Zimmer-Upgrades, ein F&B-Guthaben für den Aufenthalt von bis zu 100 US-Dollar, Frühstück für zwei Personen und einen späten Check-out. Darüber hinaus können Kunden neu auch IHG One Rewards Treuepunkte sammeln, was das Buchen von IHG-Hotels mit der ASMALLWORLD Collection noch attraktiver macht. "Durch die Partnerschaft mit dem Luxury & Lifestyle Programm von IHG können wir unser umfangreiches Portfolio an Luxushotels mit hochklassigen Häusern weiter ausbauen und unseren Kunden noch mehr Buchungsoptionen und aussergewöhnliche VIP-Vorteile bieten", sagt Jan Luescher, CEO von ASMALLWORLD. ASMALLWORLD Collection wächst weiter, mittlerweile über 1'500 Hotels und Resorts Die ASMALLWORLD Collection ist eine hochkarätige online Hotelbuchungsplattform, die sich ausschliesslich auf die besten Hotels der Welt konzentriert und ihren Kunden VIP-Vorteile wie Zimmer-Upgrades oder F&B-Guthaben von bis zu 100 US-Dollar ohne zusätzliche Kosten bietet. Darüber hinaus können Kunden bei der Buchung über die ASMALLWORLD Collection Treuepunkte bei fünf der weltweit führenden Treueprogramme sammeln: Marriott Bonvoy, Hilton Honors, World of Hyatt, IHG One Rewards und Shangri-La Golden Circle. Das Sammeln von Treuepunkten mit diesen Programmen ist in der Regel auf die Webseiten der zughörigen Hotels beschränkt, was einen weiteren wichtigen Vorteil der ASMALLWORLD Collection gegenüber anderen online Buchungsportalen darstellt. Die ASMALLWORLD Collection startete ihren Service im Jahr 2020 mit etwas mehr als 500 Hotels. Seitdem wurde Das Portfolio mit über 1'000 Luxushotels erweitert. Der Service wird seine Auswahl an Weltklassehotels weiterhin kontinuierlich erweitern, um seinen Kunden noch mehr erstklassige Buchungsoptionen an beliebten Reisedestinationen zu bieten. ASMALLWORLD ist Teil von Virtuoso, dem exklusiven Netzwerk führender Luxusreisebüros, sowie Teil von vielen der weltweit angesehensten Partnerprogrammen für ausgewählte Reisebüros, darunter Hyatt Privé, IHG Luxury & Lifestyle, Marriott Stars/Luminous, Hilton Impresario und Shangri-La Luxury Circle.

Über IHG Hotels & Resorts® IHG Hotels & Resorts (InterContinental Hotels Group) ist ein weltweit führendes Hotelunternehmen, das seinen Gästen eine breite Palette von Hotelmarken und Häusern bietet. Mit über 6.000 Hotels in fast 100 Ländern hat sich IHG zum Ziel gesetzt, seinen Gästen komfortable und bequeme Unterkünfte zu bieten, ganz gleich, wohin ihre Reise hingeht. Das Luxury & Lifestyle-Programm von IHG umfasst eine Reihe von Hotels und Resorts der gehobenen Kategorie, die zur InterContinental Hotels Group (IHG) gehören. Das Programm bietet den Gästen einen erstklassigen Service und luxuriöse Annehmlichkeiten wie exklusive Check-in- und Check-out-Bereiche, kostenloses Frühstück oder ein engagiertes Concierge-Team. Zum Luxury & Lifestyle-Programm gehören Marken wie InterContinental, Regent Hotels & Resorts und Kimpton Hotels & Restaurants, welche erstklassige Hotels an den begehrtesten Reisezielen der Welt wie Paris, London, New York, Sydney und Bora Bora anbieten. Die Gäste der Luxus- und Lifestyle-Hotels können ein Höchstmass an Service und Liebe zum Detail erwarten, denn das Personal ist darauf geschult, ihre Bedürfnisse zu erkennen und wenn möglich zu übertreffen. Die Hotels bieten erstklassige Annehmlichkeiten wie Spas, Fitnesszentren und Restaurants mit gehobener Küche, die ein wahrhaft luxuriöses Erlebnis bieten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.ihg.com.

Die ASMALLWORLD Gruppe ASMALLWORLD ist die weltweit führende Travel & Lifestyle Community. Basierend auf dem Social Network 'ASMALLWORLD', betreibt das Unternehmen ein digitales Travel & Lifestyle Ecosystem, welches Mitglieder inspiriert, besser zu reisen, mehr zu erleben und neue Kontakte zu knüpfen. ASMALLWORLD-Mitglieder nutzen die ASMALLWORLD App und Website, um Inspiration für Reisen und Lifestyle einholen, Hotels zu buchen, andere Mitglieder kennenlernen und von einer Vielzahl an Reiseprivilegen zu profitieren. Mitglieder haben ebenfalls die Möglichkeit, sich auf über 1'000 ASMALLWORLD-Events pro Jahr zu treffen. Die Events reichen dabei von lokalen Get-Togethers in den Grossstädten dieser Welt, bis hin zu Wochenend-Events in Saint-Tropez oder Gstaad.



Neben dem ASMALLWORLD Social Network, zählen folgende Firmen ebenfalls zum ASMALLWORLD Travel & Lifestyle Ecosystem: ASMALLWORLD Collection, eine Online-Hotelbuchungsplattform, welche sich auf die besten Hotels der Welt spezialisiert und es Kunden erlaubt, kostenlos in den Genuss von einzigartigen Zusatzleistungen zu kommen ASMALLWORLD Private, ein Luxus-Reisebüro, welches personalisierte Reiseberatung und Reisearrangements anbietet ASW Hospitality, eine Hospitality-Consulting Firma, welche Eigentümern hilft, den Wert ihrer Objekte in jeder Phase des Lifecycles zu steigern, inklusive Akquisition, Entwicklung, Betreiben und Verkauf First Class & More, ein Smart Luxury Travel Service, der es Mitgliedern ermöglicht, in den Genuss von Luxusreisen zu Insiderpreisen zu kommen. The World's Finest Clubs, der weltweit führende Nightlife-Concierge, welcher Mitgliedern VIP-Zugang zu den exklusivsten Nachtclubs der Welt bietet. Zusätzliche Informationen finden sie auf unseren Webseiten: www.asmallworldag.com www.asw.com www.asmallworldcollection.com www.asmallworldprivate.com www.first-class-and-more.de www.first-class-and-more.com www.finestclubs.com www.asmallworldhospitality.com www.north-island.com Kontakt: ASMALLWORLD AG

Jan V. Luescher, CEO

Seidengasse 20

CH-8001 Zurich

info@asmallworldag.com Hinweis Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen können "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen. Solche sind beispielsweise an der Verwendung der Worte "können", "werden", "sollten", "planen", "erwarten", "antizipieren", "schätzen", "glauben", "beabsichtigen", "projizieren", "Ziel", "anstreben" oder "anvisieren" oder der Verneinung dieser Worte oder vergleichbarer Ausdrücke erkennbar. Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit einer Reihe von bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften des Emittenten oder seiner Branche erheblich von den zukünftigen Ergebnissen, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Der Emittent verpflichtet sich nicht, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

