Meyer Burger Technology AG / Schlagwort(e): Stellungnahme/Strategische Unternehmensentscheidung

Meyer Burger will einheitliche Produktplattform auf Glas-Glas-Basis für Hochleistungs-Solarmodule einführen



02.03.2023 / 06:46 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die neue Produktplattform ist ein einheitliches, schlankeres und flexibles Konzept für Meyer Burgers zukünftige Solarmodule

Mit optimiertem Glas auf Vorder- und Rückseite kombiniert Meyer Burger die Vorteile der Heterojunction-Zelltechnologie mit der Langlebigkeit und Qualität der Glas-Glas-Modultechnologie bei gleichzeitig hoher Modulleistung, ansprechender Ästhetik und niedrigem Gewicht

Meyer Burger erwartet durch die Umstellung schlankere Produktions- und Logistikprozesse sowie eine schnellere Skalierbarkeit neuer Fertigungskapazitäten

Durch den Umbau auf die neue Plattform und einen aufgrund von Lieferkettenproblemen verzögerten Hochlauf der dritten Modullinie reduziert sich die Produktionsmenge auf etwa 800 Megawatt im Jahr 2023

Die Upgrades von Produktionslinien und Produkten sind Grundlage sowohl für ein schnelles Wachstum als auch für langfristig wettbewerbsfähige Herstellungskosten und hohe Verkaufspreise im Premium-Marktsegment

Trotz reduzierter Produktionsmenge und Upgrades positives Konzernergebnis auf EBITDA-Stufe erwartet Um der stetig steigenden Forderung nach schnellerem Wachstum ihrer Fertigungskapazitäten gerecht zu werden, beschliesst der Verwaltungsrat der Meyer Burger Technology AG die Einführung einer einheitlichen Produktplattform für ihre Solarmodule. Somit lassen sich Fertigungskapazitäten zukünftig schneller und risikoärmer aufbauen. Die geplanten Produkte kombinieren das Beste aus Glas-Glas- und Glas-Folie-Modulen, nämlich Langlebigkeit, Bifazialität, geringes Gewicht, nachhaltig hohe Leistung und ansprechende Ästhetik in den Varianten Black, White und Glass. Damit legt Meyer Burger die Basis dafür, langfristig Premiumpreise für seine Hochleistungs-Module erzielen zu können. Die neue Plattform ermöglicht die Skalierbarkeit neuer Fertigungskapazitäten und beschleunigt die Massenproduktion; beispielsweise entfallen Stillstandzeiten durch Produktwechsel und durch Produktvielfalt bedingte aufwändige Beschaffungs- und Logistikprozesse. So erschliesst Meyer Burger weitere Potenziale bei der Senkung der Herstellungskosten. Zudem erlaubt eine einheitliche Plattform die Fokussierung von Forschung und Entwicklung. Die Linien für den zukünftigen Standort Goodyear, USA, sind von Beginn an ausgelegt für die neue Produktplattform. Die technischen Upgrades im Werk Freiberg sollen im zweiten Quartal 2023 beginnen. Während der Ausbau der deutschen Produktionskapazität auf 1,4 Gigawatt weitgehend zufriedenstellend verlaufen, führen anhaltende Verwerfungen in den globalen Lieferketten für einzelne Industrieelektronik-Komponenten zu einer Verschiebung des Hochlaufs der dritten Modullinie in Freiberg in den Sommer. Die Kombination von Lieferkettenproblemen und die Vorbereitung der Produktionslinien für die neue Plattform resultiert in einer geringeren Produktionsmenge als bisher angekündigt. Meyer Burger will im Jahr 2023 nunmehr Solarmodule mit einer Gesamtleistung von etwa 800 Megawatt herstellen. Bereits vor der Einführung der neuen Plattform wird Meyer Burger vermehrt das bereits heute im Markt gefragte Glas-Glas-Produkt herstellen und breiter verfügbar machen. Schwarze und weisse Glas-Folie-Module werden bis zur vollständigen Umstellung auf die neue Plattform ebenso weiter erhältlich sein, um Kundenbedürfnisse auch in der Übergangsphase zu bedienen. Die neue Plattform ist mit zukünftigen Solarzellen-Technologien wie IBC-HJT und HJT-Perowskit-Tandem kombinierbar. Sie sichert somit künftige Entwicklungsschritte auf Meyer Burgers Innovations-Roadmap ab. Meyer Burger erwartet für das Geschäftsjahr 2023 trotz der reduzierten Fertigungsmenge und der zusätzlichen Aufwendungen für den Umbau von Produktionslinien und Produktportfolio ein positives Konzernergebnis auf Stufe EBITDA. Kontakte: Meyer Burger Technology AG Dynamics Group AG Anne Schneider Andreas Durisch Head Corporate Communications Senior Partner M. +49 174 349 17 90 T. +41 43 268 27 47 M. +41 79 358 87 32 anne.schneider@meyerburger.com adu@dynamicsgroup.ch

Ende der Adhoc-Mitteilung