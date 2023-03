Die zweite Chance: Kauf-Alarm: Potash-Dünger als lebenswichtiger Rohstoff! Diese Erstvorstellung darf in keinem Depot fehlen

Anzeige / Werbung

Wird diese Firma sein DRITTER STREICH? Nach bereits 2 erfolgreichen Firmenverkäufen hat sich Farhad Abasov für MILLENNIAL POTASH entschieden! Mit ihm sollte auch dieses Projekt zum MEGA-ERFOLG werden!

LITHIUM-LEGENDE Farhad Abasov ist auf einem guten Weg

erneut ein ertragreiches Top-Projekt auf die Beine zu stellen

Liebe Leser(innen),

erst vor kurzem haben wir mit unserem Kurzbericht und der Erstvorstellung Millennial Potash Corp. (WKN: A3DXEK) gestartet.

Wir glauben, dass sich hier eine ähnliche Vervielfacher möglich ist wie damals bei Millennial Lithium.

Liebe Leser, dieses Jahr könnte Ihr Börsenjahr werden. Zusammen mit dem Minen Genie Farhad Abasov starten wir mit seinem neuesten Projekt durch und machen das Triple voll. Wir sind uns sicher, hier wird es bald massiv im Depot klingeln.

Jetzt stellt sich nur noch die Frage ob wir den MEGA ERFOLG von Millennial Lithium mit 400% Performance erreichen, oder noch einen oben drauf setzen können. Sie werden es nur erfahren, wenn Sie von Anfang an dabei sind.

*** Der Startschuss ist gefallen ***

Unternehnmen gibt die Genehmigung des Kaufs von bis zu 100% am Premium-Kali-Projekt Banio bekannt

Vor wenigen Wochen gab das Unternehe bekannt, dass es von der TSX Venture Exchange die Genehmigung für sein Otinsabkommen bzgl. des angekündigten Kaliprojekts "Banio" erhalten hat. Nun kann das Unternehmen so richtig durchstarten. Zudem nimmt man gerade frisches Kapital auf. Es geht also mit Siebenmeilen-Stiefeln voran!

Dies sieht auch unser Erfolgsgarant Farhad Abasov, Direktor von Millennial Potash, so: "Wir freuen uns sehr, dass Millennial Potash (WKN: A3DXEK) die Option auf den Erwerb von bis zu 100 Prozent des Kaliprojekts Banio in Gabun erhalten hat. Banio stellt für MLP eine vielversprechende Möglichkeit dar, ein einzigartiges Projekt zu erwerben, bei dem frühere Bohrungen signifikante Mächtigkeiten von Kalimineralisierungen ergeben haben, die für einen kostengünstigen Bergbau geeignet sein könnten. Darüber hinaus verfügt das Projekt über eine gute Infrastruktur und könnte aufgrund seiner Nähe zum wichtigen brasilianischen Markt einen Transportkostenvorteil gegenüber anderen Produzenten haben. Die globale Ernährungssicherheit ist nach wie vor ein allgemeines Anliegen, und die jüngsten geopolitischen Ereignisse haben gezeigt, dass die traditionellen Lieferanten in naher Zukunft möglicherweise nicht den gesamten Bedarf decken können. Das Team von Millennial Potash (WKN: A3DXEK) verfügt über jahrelange Erfahrung in der Kaliindustrie, da es große Kaliprojekte gegründet, entwickelt und erfolgreich abgeschlossen hat. Wir planen, in den kommenden Wochen und Monaten noch mehr Veteranen und Experten der Kalibranche in unser Board und Managementteam aufzunehmen, und beabsichtigen, unser Explorationsprogramm unverzüglich in Angriff zu nehmen."

Quelle: Millennial Potash

Das Banio-Projekt erstreckt sich über eine Fläche von 1.244 km2 und liegt etwa 450 km südlich von Libreville an der Atlantikküste von Gabun. Das Gebiet ist über mehrere Straßen nach Mayumba gut erreichbar und bietet über Wasserstraßen einen alternativen Zugang zum Projekt. Mayumba selbst ist eine kleine Hafenstadt ca. 50 km nördlich des Hauptprojektgebiets und ist ebenfalls über eine Straße erreichbar. Auf der seewärtigen Seite einer Lagune befindet sich zudem ein großer Flughafen, eine perfekte Infrastruktur ist also bereits vorhanden und muss nicht erst mit aufwändigen Mitteln finanziert werden.

Gabun zählt zu den reichsten Ländern auf dem afrikanischem Kontinent

Das Projekt befindet sich nahe der Minen einiger Big Player

Gabun verfügt über einen umfangreichen Öl- und Gassektor und hat das dritthöchste Pro-Kopf-BIP in Afrika. Zu den großen internationalen Unternehmen mit bedeutenden Investitionen im Land gehören Fortescue, Eramet, Total und Shell.

Das kalihaltige Kongo-Evaporit-Becken erstreckt sich von der südlich gelegenen Republik Kongo bis in das Küstengebiet Gabuns und das Gebiet des Banio-Kali-Projekts. Im Rahmen umfangreicher Öl- und Gasexplorationen wurden in zahlreichen Explorationsbohrungen kalihaltige Flöze identifiziert, und ausgedehnte seismische Untersuchungen im Projektgebiet deuten auf eine starke Kontinuität der Geologie in der Republik Kongo hin.

Zu den aktuellen und früheren Kalierschließungsprojekten im Kongo gehören die historische Holle-Kalimine, die laufende Erschließung von Kore Potash in Kola und das Mengo-Projekt von Mag Industries, das sich jetzt im Besitz des chinesischen Entwicklers Evergreen Industries befindet.

Vielversprechende Bohrergebnisse zeigen die excellente Qualität

Frühere Explorationsarbeiten auf dem Projekt Banio Potash wurden von Infinity Lithium Corporation Ltd., dem früheren Eigentümer von Equatorial und dessen Vorgängerunternehmen Plymouth Minerals Ltd. in den Jahren 2017-2018 durchgeführt.

Quelle: Millennial Potash

Infinity bohrte drei kalispezifische Bohrungen im nördlichen Ziel Alpha, das sich im zentralen Teil des Kaliprojekts Banio befindet. Das Unternehmen gab bekannt, dass zwei der Bohrungen die Evaporit-Zone des Ziels durchschnitten und mehrere Kali-Horizonte in einer Tiefe von 230 bis 530 Metern unter der Oberfläche durchschnitten.

Quelle: Millennial Potash

Die von Ercosplan durchgeführte Bewertung und Interpretation der Geologie der Infinity-Kalilöcher Ba-002 und Ba-003, die ca. 2200 m voneinander entfernt liegen, hat die Evaporit-Zyklen Zyklus VII, Zyklus VIII, Zyklus VI und Zyklus V identifiziert.

Zyklus VIII wird in beiden Bohrlöchern vom Kalimineral Sylvit dominiert, das im Becken üblicherweise als sekundäre Umwandlung des Kaliminerals Carnallit interpretiert wird. In Bohrloch Ba-002 wurden alle Carnallit-führenden Flöze des Zyklus VIII in Sylvit umgewandelt, und auf einer Gesamtmächtigkeit von 24,2 m beträgt die aggregierte Mächtigkeit der vier unteren Sylvit-führenden Flöze mit einer Mächtigkeit von über 1,5 m 15,3 m bei 15,6 % Sylvit. In Bohrloch Ba-003 hat die Umwandlung von Carnallit in Sylvit nur im oberen Teil des Zyklus VIII stattgefunden, und auf einer Gesamtmächtigkeit von 37,6 m beträgt die Gesamtmächtigkeit der fünf oberen Sylvit-führenden Flöze mit einer Mächtigkeit von über 1,5 m 11,9 m bei 16,0 % Sylvit. Die unteren Flöze des Zyklus VIII, die aus Carnallit bestehen, weisen eine Mächtigkeit von 13,4 m mit 46,6 % Carnallit auf.

Zyklus VII wird von einer Carnallitit-Mineralisierung dominiert. Die Hauptflöze, die durch eine Cut-off-Mächtigkeit von 1,5 m und einen Gehalt von mehr als 12 % KCl (44,5 % Carnallit) definiert sind und von Ercosplan als abbaubar im Bergbau betrachtet werden, weisen eine zusammengefasste Mächtigkeit von 1,5 m auf:

Nach den erfolgreichen Vearkauf bei Allana Potash und Millennial Lithium will Abasov nun das dritte Projekt in Folge zum Erfolg führen.

Können wir die Performance von 400% bei Millennial Lithium toppen?

Farhad Abasov, Direktor von Millennial Potash, kommentiert seinen nächsten Coup: "Millennial Potash freut sich über die Möglichkeit, das Banio Potash Project zu erwerben und in den Kalibereich einzusteigen, da das Bevölkerungswachstum die Nachfrage nach höherwertigen Lebensmitteln antreibt und traditionelle Kaliquellen unter Druck geraten sind. Das Banio-Kaliprojekt verfügt über ein starkes Potenzial, und seine grundlegende Geologie ist ähnlich wie die großen erfolgreichen Kalivorkommen in der benachbarten Republik Kongo Das Kaliprojekt Banio wurde in der Vergangenheit bebohrt und befindet sich einem der besten Bergbaugebiete auf dem afrikanischen Kontinent, Gabun. Unser Team hat umfangreiche Erfahrung im Kalisektor. Neben dem jüngsten erfolgreichen Verkauf von Millennial Lithium an Lithium Americas Corp. waren Teammitglieder an der Gründung von Potash One in Saskatchewan und auch an der Entwicklung und dem Verkauf von Allana Potash Corp. in Afrika beteiligt."

Sanktionen gegen Russland und Bellarus treiben Potash Preise

Die Produktion der weltweiten Nummer 2 und Nummer 3 kann nicht kompensiert werden! Es braucht neue Lieferanten!

Viele der größeren Faktoren, die den Phosphatmarkt belasten, wirken sich auch auf den Kalisektor aus, zusätzlich zu den Sanktionen gegen belarussische Importe in die Europäische Union (EU) und die USA.

Als Reaktion auf die zunehmenden Menschenrechtsverletzungen durch den belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko begann die EU im Juni 2021 mit der Verhängung von Sanktionen gegen Belarus, von denen einige den Kalisektor des Landes betreffen.

Quelle: IFA 2021

In den Jahren 2020 und 2021 lag Weißrussland bei der jährlichen Kaliproduktion an dritter Stelle und produzierte etwa 16%.

Die gegen den weißrussischen Kalisektor gerichteten US-Sanktionen traten im April 2022 in vollem Umfang in Kraft und kamen zu den durch den Einmarsch Russlands in der Ukraine verursachten Lieferengpässen hinzu. Die jährliche Kaliproduktion von Belarus wird nur von Russland und Kanada übertroffen, wobei die russische Produktion etwa 19% des weltweiten Angebots ausmacht.

"In Russland gab es weit weniger Maßnahmen gegen die Düngemittelindustrie als in Weißrussland, und die meisten nachgelagerten Märkte werden weiterhin von russischen Häfen aus beliefert", erklärte Humphrey Knight, Analyst der CRU Group im Juli 2022.

In der ersten Jahreshälfte erreichten die brasilianischen Preise für Muriat of Potash (MOP) im April 2022 einen neuen Rekordwert von nominal 1.210 US-Dollar. Der Benchmark verzeichnete auch den größten Anstieg des MOP-Spotpreises im Wochenvergleich, der jemals von Fertilizer Week aufgezeichnet wurde.

Der steile Preisanstieg von Kali Ende 2021 und Anfang 2022 hat die Erschwinglichkeit nach mehreren Jahren mit schwachen Werten und steigender Nachfrage untergraben. Die Verbraucher haben in allen wichtigen nachgelagerten Märkten davon profitiert und ihre Käufe intensiviert. Infolgedessen stieg die weltweite MOP-Nachfrage auf ein Rekordhoch von 71,6 Millionen Tonnen.

Diese Dynamik hat weltweite Folgen. Die geringere Verfügbarkeit und die hohen Preise für Agrarprodukte haben enorme Auswirkungen, die in Regionen wie Afrika zu grausamen Hungersnöten führen werden. Das wiederum kann soziale Verwerfungen, politische Unruhen und neue Flüchtlingsbewegungen hervorrufen.

Das Premum Prejekt von Millennial Potash kann diese Lücke natürlich bei weitem nicht schließen doch einen wichtigen Beitrag zur weltweiten Stabilisierung liefern. Jeder große Produzent ist aktuell auf der Suche nach aussichtsreichen und ertragreichen Projekten.

Farhad Abasov ist in der Branche sehr gut bekannt, somit werden die großen Produzenten genau beobachten, wie sich das Projekt entwickelt. Daher würde es uns nicht überraschen, wenn auch das aktuelle Unternehmen Millennial Potash durch einen der Großen übernommen wird. Seien Sie also dabei, denn hier könnte es durchaus sehr schnell gehen. Eine massive Entwicklung ist hier quasi vorprogrammiert.

Kann Farhad Abasov seine Aktionären erneut zu Millionären machen?

Millennial Potash (WKN: A3DXEK) bringt alle Voraussetzungen für einen schnellen und nachhaltigen Erfolg mit. Mit Potash steht hier ein Rohstoff im Mittelpunkt, der aktuell und wohl auch für längere Zeit extremer Nachfrage ausgetzt ist. Nicht nur durch die stetig weiterwachsene Weltbevölkerung sondern vor allem da die weltweit größten Produzenten durch Sanktionen ausfallen und somit eine eklatante Versorgungslücke hinterlassen. Diese Lücke befeuert nicht nur die Potash Preise sondern bedroht auch zeitgleich vor allem Millionen von meist afrikanischen Bewohnern, die auf Getreidelieferungen angewiesen sind.

Mit Farad Abasov als Lenker und Leiter von Millennial Potash haben wir einen absoluten Deal-Maker an der Spitze der als Garant für eine extrem werthaltige Unternehmensentwicklung steht. Dies ist mit Millennial Lithium und Allana Potash Corp sehr anschaulich zu belegen.

Wir sind überzeugt, dass die großen Produzenten bereits jetzt ein Auge auf Farad und sein Projekt geworfen haben. Er ist gut vernetzt und bei den großen hoch angesehen, daher wird es früher oder später zu einer Übernahme mit erheblichen Aufschlägen kommen.

Lassen Sie sich diese Chance nicht entgehen, hier ist man noch am Anfang mit dabei und hat die Chance auf einen Verfielfacher. Wir erwarten in den nächsten Wochen und Monaten einen nachhaltig positiven Newsflow und steigende Kurse!

Herzlichst,

Ihr Team von Aktienexplorer

Auszug von unseren Rechtlichen Hinweisen / Disclaimer

Die Firma Financial Research & Publication Ltd ist Betreiber der Webseite: aktienexplorer.com im Folgenden "Webseite" genannt.

Die Inhalte der "Webseite", der Newsletter und sonstige Publikationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Die Financial Research & Publication Ltd übernimmt jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Inhalte. Ferner wird in keiner Weise das Eintreffen von jeglichen Kursprognosen / Kurszielen garantiert. Die Nutzung der Inhalte der Webseite erfolgt auf eigene Gefahr des Nutzers. Das Webangebot richtet sich an Nutzer mit Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland, der Schweiz oder in Österreich. Die Webseite richtet sich nicht an Benutzer, die ihren Wohnsitz in anderen Staaten, als den oben genannten, haben oder aus sonstigen Gründen unter die Vorschriften anderer Staaten fallen. Financial Research & Publication Ltd übernimmt keine Zusicherung und Gewähr dafür, dass sich diese Webseite oder die auf ihr enthaltenen Informationen in Übereinstimmung mit den Gesetzen anderer Staaten, als der Bundesrepublik Deutschland, der Schweiz oder Österreich befindet.

Sämtliche Veröffentlichungen (z.B. Interviews, Artikel, Kurzberichte, Unternehmensvorstellungen, Börsenbriefe, Newsletter, Musterportfolios, charttechnische Einschätzungen usw.) dienen ausschließlich der Information und stellen keine Handelsempfehlungen hinsichtlich des Kaufs oder Verkaufs der besprochenen Instrumente dar. Alle Veröffentlichungen sind nicht mit einer professionellen Finanzanalyse gleichzusetzen, sondern geben lediglich die Meinung des Webseitenbetreibers (und / oder seiner in- oder externen redaktionellen Mitarbeiter oder Geschäftspartner) wider. Bei allen Publikationen handelt es sich um journalistische Beiträge. Der Webseitenbetreiber und die für ihn tätigen Verfasser von allen Webseiteninhalten übernehmen keinerlei Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit der der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen. Der Webseitenbetreiber und die für ihn tätigen Verfasser sind keine Anlageberater. Gegenstand von publizierten Webseiteninhalte können Aktien von Unternehmen sein, die eine geringe Marktkapitalisierung aufweisen. Gerade bei Firmen mit einer niedrigen Marktkapitalisierung müssen Anleger oft mit einer hohen Volatilität bzw. niedrigen Marktliquidität rechnen. Unsere veröffentlichten Inhalte enthalten oft zukunftsgerichtete Aussagen, d. H. Aussagen oder Diskussionen, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Einschätzungen oder Prognosen darstellen, wie dies durch Wörter wie erwartet, mögliche, und geschätzt wird. Daher sollten Sie bei solchen Aussagen mit äußerster Vorsicht vorgehen und eine umfassende Recherche der Informationen zu unseren vorgestellten Unternehmen, die sich in unseren Publikationen befinden, sowie in Bezug auf solche zukunftsgerichteten Aussagen weiter nachforschen. Alle in unseren Veröffentlichungen gemachte zukunftsgerichtete Aussagen sind auf den Zeitraum beschränkt, in dem sie gemacht werden, und wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, die sich jederzeit ändern können. Kursprognosen bei Finanzinstrumente in unseren Börsenbrief / Newslettern stellen keine Finanzanalyse / Anlageempfehlung dar, sie basieren ausschließlich auf subjektiven, charttechnischen Kursprognosen des Verfassers.

Offenlegung der Interessen: Grundsätzlicher Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte gemäß § 34b WpHG sowie der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch - Marktmissbrauchsverordnung -

Eine individuelle Offenlegung zu Wertpapierbeteiligungen des Herausgebers und der Verfasser und/oder der Vergütung des Herausgebers oder der Verfasser durch das mit Veröffentlichungen im Zusammenhang stehende Unternehmen oder Dritte, werden unter der jeweiligen Veröffentlichung ausdrücklich ausgewiesen. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Der Webseitenbetreiber stellt Gesellschaften Marketing- und Werbedienstleistungen zur Verfügung. Wir werden meist von diesen vorgestellten Firmen (Sponsoren) oder auch von externen Dritten (z.B. von Consultants, die mit den Gesellschaften in Geschäftsbeziehung stehen) für Werbedienstleistungen kompensiert. Hier liegt ein Interessenskonflikt vor. Ferner kann zwischen den hier erwähnten Unternehmen und der Financial Research & Publication Ltd ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen oder bestanden haben, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt besteht. Da wir zu keinem Zeitpunkt ausschließen können, dass auch andere, Medien, Research- und Börseninformationsdienste die von uns erwähnten Werte im gleichen Zeitraum besprechen, kann es zu einer symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Auch kann nicht ausgeschlossen werden, dass Gesellschaften, die Module zur Steigerung der Marktbekanntheit beim Webseitenbetreiber gebucht haben, nicht auch andere Dienstleister parallel nutzen. Wir werden in der Regel von auf unserer Website von besprochenen Unternehmen (Sponsoren) für Werbe- und Marketingdienstleistungen entschädigt. Wir sind nicht in der Lage, alle von öffentlichen Unternehmen oder deren Management publizierten Daten zu überprüfen. Ausgewählte Unternehmen sind nur profiliert, wir empfehlen keine Aktien zu kaufen oder zu verkaufen. Wir können nicht garantieren, dass alle Informationen korrekt sind und wir können zukunftsgerichtete Aussagen machen, die unsicher und riskant sind.

Financial Research & Publication Ltd oder Mitarbeiter des Unternehmens können jederzeit eigene Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z. B. Long- oder Shortpositionen). Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Für die Bereitstellung von Informationen (z.B. Fachartikel, Interviews) auf der "Webseite", den Newslettern oder sonstigen Publikationen wird der Webseitenbetreiber von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte "third parties") entlohnt. Zu den "third parties" zählen z.B. Investor Relations, Public Relations, Dienstleistungs-Vermittler / Consultants, Broker oder Investoren. Financial Research & Publication Ltd können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung und elektronische Verbreitung und für andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannter "third parties" mit einer Aufwandsentschädigung in bar und/-oder Aktien bzw. Optionen entlohnt werden. Auch wenn wir jede Analyse und sonstige Inhalte nach bestem Wissen und Gewissen sowie fachmännischen Standards erstellen, raten wir Ihnen, bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Informationen und Analysen sind nur für Unterhaltungs-, Informations- und Bildungszwecke vorgesehen. Nichts in einem Artikel, Newsletter, Börsenbrief, Kommentar, Webseiteninhalt, Interview oder andere Inhalte ist oder kann als Anlageberatung oder ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien ausgelegt werden. Artikel, Interviews zu anderen Inhalten basieren auf öffentlichen Informationen und Gesprächen mit dem Management oder Firmenmitarbeitern. Wir sind nicht in der Lage, alle von öffentlichen Unternehmen oder deren Management freigegebenen Daten zu überprüfen. Vorgestellte Unternehmen werden nur beschrieben, wir empfehlen keine Aktien zum Kauf oder Verkauf. Wir können nicht garantieren, dass alle Informationen korrekt und zuverlässig sind. Die Angaben sind eventuell nicht vollständig oder richtig. Wir machen möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen, die unsicher und riskant sind.

Für die Berichterstattung über das in diesem Artikel besprochene Unternehmen Millennial Potash Corp. wurden Verfasser und/oder Herausgeber entgeltlich entlohnt. Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt. Verfasser / Redakteur / Auftraggeber oder Vermittler halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktien, Optionen oder Warrants und können diese Positionen auch jederzeit aufstocken oder verkaufen! Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt.

Es kann vorkommen, dass wir Drittanbieter für die elektronische Verbreitung von Nachrichten und Inhalten über unsere Kunden / unsere vorgestellten Unternehmen einbinden. Wir haben jedoch keine Kontrolle über den Inhalt der Informationen, die von unseren vorgestellten Gesellschaften und / oder Drittanbietern veröffentlicht werden, und überprüfen diese nicht. Diese Drittanbieter werden wahrscheinlich dafür entschädigt, dass sie positive Informationen über die Gesellschaften bereitstellen, auch wenn diese von ihnen nicht bekannt gegeben wird.

Impressum:

Financial Research & Publication Ltd

20-22 Wenlock Road

London N1 7GU

England

E-Mail: hello@aktienexplorer.com

Verantwortliche Person: Paul Miller

Tel. 0044 20 3608 1991

Dies war ein Ausschnitt unseres Disclaimers, den kompletten Risikohinweis können Sie hier einsehen:

Enthaltene Werte: CA60041F1018