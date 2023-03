The following instruments on XETRA do have their first trading 02.03.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 02.03.2023Aktien1 IE000S9YS762 Linde plc2 AU000000MRR6 MinRex Resources Ltd.3 US3621ME1050 GN Store Nord A/S ADR4 IT0005532525 Valtecne S.p.A.5 DK0061668225 CS Medica A/S6 SE0016797971 SolidX AB7 SE0018014110 MEDS APOTEK AB8 US0390143032 Arcadia Biosciences Inc.9 CA28008L2057 Edgemont Gold Corp.Anleihen/ETF1 XS2595035234 Ford Motor Credit Co. LLC2 US24422EWS44 John Deere Capital Corp.3 XS2194917949 Slovenska Izvozna in Razvojna Banka d.d.4 US404280DT33 HSBC Holdings PLC5 FI4000548896 Purmo Group Oyj6 IT0005534984 Italien, Republik7 US24422EWT27 John Deere Capital Corp.8 US24422EWV72 John Deere Capital Corp.9 US341081GK75 Florida Power & Light Co.10 US341081GM32 Florida Power & Light Co.11 US341081GL58 Florida Power & Light Co.12 US03027XBY58 American Tower Corp.13 US125523CR91 Cigna Group, The14 US125523CS74 Cigna Group, The15 XS2592240712 De Volksbank N.V.16 NO0010812092 GLX Holding AS17 DE000A30VNP9 Investitionsbank Schleswig-Holstein18 US639057AJ71 NatWest Group PLC19 US842400HU08 Southern California Edison Co.20 US842400HV80 Southern California Edison Co.21 US898813AV23 Tucson Electric Power Co.22 US906548CW07 Union Electric Co.23 US929160BA60 Vulcan Materials Co.24 US03027XBZ24 American Tower Corp.25 DE000BHY0JY1 Berlin Hyp AG26 DE000CZ43ZW9 Commerzbank AG27 XS2594907664 Corporación Andina de Fomento28 FR001400GDF9 Crédit Agricole S.A.29 FR001400GDG7 Crédit Agricole S.A.30 US24422EWU99 John Deere Capital Corp.31 DE000HLB4249 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale32 DE000HLB45T0 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale33 DE000HLB7CW0 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale34 XS2595418166 McDonald's Corp.35 IE0005FKEK99 JPM Green Social Sustainable Bond UCITS ETF36 IE000FBG59J1 JPM Green Social Sustainable Bond UCITS ETF