Mit einem starken Schlussspurt hat Mercadolibre 2022 ein Rekordjahr knapp über den Erwartungen hingelegt."Unser Umsatz hat erstmals die 10 Mrd. US-Dollar-Schwelle überschritten, was wir als einen Meilenstein in unserer Entwicklung betrachten", erklärte Finanzchef Pedro Arnt am vergangenen Donnerstag (23.2.) in der Telefonkonferenz mit Analysten. In der Tat ist die Top-Line-Entwicklung der größten E-Commerce-Plattform Lateinamerikas beeindruckend: In den vergangenen zehn Jahren kletterten die Erlöse um 40% p. a., wobei sich das Tempo in den vergangenen drei Jahren sogar auf 66% p. a. beschleunigte. Zum Wachstum ...

