Nach Kursgewinnen von 2,2% am Dienstag hat die Deutsche Bank-Aktie gestern 1,8% an Wert verloren. Rückblick: Die Deutsche Bank-Aktie war zunächst stark in das Jahr 2023 gestartet und hatte den Januar mit einem Plus von 15,3% beendet. Die Aufwärtstendenz setzte sich im Februar allerdings nicht fort, denn die Kurse fielen direkt zum Monatsanfang zurück ...

