Von Ed Frankl

LONDON (Dow Jones)--BP und Iberdrola gründen ein Joint Venture und wollen bis 2030 rund 1 Milliarde Euro in die Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge in Spanien und Portugal investieren. Wie Iberdrola mitteilte, sollen bis Ende des Jahrzehnts 12.000 Schnellladepunkte errichtet werden. Das Gemeinschaftsunternehmen werde zu je 50 Prozent der Iberdrola-Tochter Iberdrola Clientes und der spanischen BP-Tochter BP Energia gehören. Das Unternehmen werde dann eine 100-prozentige portugiesische Tochtergesellschaft gründen, um das Geschäft in Portugal betreiben zu können.

Im Juli erklärten BP und Iberdrola, dass sie ein Joint Venture gründen wollen, das die Installation von 5.000 Schnellladepunkten bis 2025 vorantreiben soll. Zudem wollten beide Optionen für die gemeinsame Betreuung von E-Fahrzeug-Kunden in Großbritannien prüfen. Das Geschäft werde keine finanziellen Auswirkungen auf die Ergebnisse von Iberdrola im Jahr 2023 haben, so das Unternehmen.

March 02, 2023 03:16 ET (08:16 GMT)

