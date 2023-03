Hamburg (ots) -Sie sind seit neun Jahren zusammen und spielen nun in der Miniserie "Familie Anders" (ZDF, ab 4.3.) ein Paar, das beim Therapeuten Hilfe sucht. Etwas, das Bettina Zimmermann, 47, und Kai Wiesinger, 56, für ihr Privatleben eher ausschließen. In der aktuellen GALA sagen sie: "Bei uns gilt: Wenn irgendwas ist, dann sprechen wir das sofort an. Und damit fahren wir ganz gut. Wie man sieht, sind wir immer noch zusammen", so Bettina Zimmermann. Und Kai Wiesinger ergänzt: "Ehrlichkeit ist in der Beziehung die Grundvoraussetzung. Wenn man nicht ehrlich miteinander ist, lohnt es sich auch nicht, zur Paartherapie zu gehen." Ihr Beziehungsvorbild? "Unsere jeweiligen Eltern sind nach wie vor zusammen."Wiesinger brachte zwei Töchter aus erster Ehe mit in die Beziehung, Bettina Zimmermann einen Sohn. Gemeinsam haben sie ein siebenjähriges Kind.Diese Meldung ist mit Quellenangabe GALA zur Veröffentlichung frei.Pressekontakt:Maike PelikanStellv. Leiterin MarkenkommunikationRTL DeutschlandTel: +49 (0) 40 / 37 03 - 21 57E-Mail: maike.pelikan@rtl.deOriginal-Content von: Gala, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6106/5453651