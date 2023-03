Es gibt Neuigkeiten von Nagarro, deren Aktienkurs an der Börse zuletzt deutlich gefallen ist. Das IT-Unternehmen meldet eine Übernahme: Man will MBIS übernehmen, einen SAP-Goldpartner in der Türkei. Geplant sei, mit dem Zukauf die SAP-Dienstleistungen weltweit auszubauen und das Angebot für wichtige Kunden in der Türkei zu erweitern, kündigen die Süddeutschen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...