Aixtron-Anleger werden heute den Bären zum Fraß vorgeworfen. Denn die Aktie stürzt mit einem Minus von rund acht Prozent regelrecht ab. Der Preis für ein Papier liegt damit jetzt nur noch bei 27,56 EUR. Die Bären erhöhen also den Druck - können sich die Bullen davon befreien?

Kursverlauf von Aixtron der letzten drei Monate.

Aus technischer Sicht ist trotz des Abschlags alles im Lot. Die nächste charttechnische Hürde ist nämlich nach wie vor in unmittelbarer Reichweite Schließlich genügt ein Anstieg von rund elf Prozent für ein neues Monatshoch. Dieser Hochpunkt wurde bei 30,50 EUR ausgelotet. So viel Spannung erleben wir sonst nur in Ausnahmesituationen.

