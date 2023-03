Die Zahl der Asylanträge in der EU ist erneut gestiegen - gleichzeitig sehen viele Bürgerinnen und Bürger einer Umfrage zufolge Deutschland nicht in der Lage, noch mehr Geflüchtete aufzunehmen.Migration aus dem OrientIm vergangenen Jahr wurden in den 27 EU-Mitgliedstaaten 881 200 Erstanträge gestell...

Den vollständigen Artikel lesen ...