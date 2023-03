Das Wiederaufflammen der Inflation sowohl in den USA als auch in Europa zeigt zweierlei: erstens scheinen Fed und EZB die Kontrolle verloren zu haben, nachdem sie das Problem zu lange ignoriert hatten. Aus Inflation scheint nun, zweitens, Stagflation zu werden, denn EZB und Fed müssen in eine sich abkühlende Wirtschaft hinein die Zinsen weiter anheben. ...

