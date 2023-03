Baierbrunn/Berlin (ots) -Die Wort & Bild Verlagsgruppe erweitert über ihr Tochterunternehmen Isartal Ventures ihr Portfolio und beteiligt sich an dem Berliner Start-up Ninebarc. Das junge Unternehmen betreibt eine digitale Plattform für die Bereiche Vorsorgemanagement, Nachlassplanung und Dokumentenmanagement für jetzt und nach dem Tod: Die Nutzer:innen der Plattform können zentralisiert alle relevanten Unterlagen wie Patientenverfügungen, Versicherungsdokumente und den digitalen Nachlass (Verträge, Abonnements und Online-Konten) sicher speichern und allen Angehörigen, Pflegenden sowie Hinterbliebenen einen geregelten Zugriff auf die jeweils für sie freigegebenen Dokumente gewährleisten.Vorsorge und Nachlassplanung neu und digital gedacht"Bei Themen wie End of Life Management (EOL), Nachlassplanung und digitale Dokumentenverwaltung sind die USA, die Schweiz und Nordeuropäische Länder deutlich weiter als der deutsche Markt. Das liegt insbesondere an den strengeren Regelungen zum Datenschutz in Deutschland und Europa. Die Nachfrage nach sicheren Lösungen ist aber da und steigt angesichts der demografischen Entwicklung", sagt Andreas Arntzen, CEO der Wort & Bild Verlagsgruppe. "Als Gesundheitsverlag ist es unser Ziel, die Menschen mit den bestmöglichen Informationen und Tools für ihre Gesundheit auszurüsten. Deshalb freut es uns besonders, Ninebarc in unser Portfolio aufzunehmen: Die Gründer haben aufgrund persönlicher Erfahrungen den Mangel von EOL-Lösungen im deutschen Gesundheitssystem zu spüren bekommen und dadurch die Initiative für die Gründung ergriffen. Wir glauben, dass die Nachlassplanung mit dem Gesundheitsmanagement viel enger verzahnt sein sollte und in der Umsetzung erleichtert werden muss. Genau hier hat uns Ninebarc absolut überzeugt, ein hilfreiches und sicheres Tool für viele zu werden. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit."Die Daten sind dabei nach höchsten Sicherheitsstandards und auf deutschen Servern gespeichert. Ninebarc betreibt die Plattform derzeit mit einem B2B-Fokus auf Versicherungen, Banken, Bestattungsunternehmen und Pflegediensten. Die Kund:innen können die volle Funktionalität als White Label-Lösung nutzen oder auch Teile der Lösung bei sich integrieren. Alternativ kann auch die bestehende Ninebarc-Plattform direkt für die Kund:innen freigeschalten werden."Mit Ninebarc bieten wir viele Vorteile: Partner:innen und Nutzer:innen bekommen rechtswirksame und personalisierte Orientierungshilfen für die Absicherung der ganzen Familie und individuell in den Bereichen Vorsorge, Gesundheit und Nachlassverwaltung. Für B2B-Kunden schaffen wir eine Schnittstelle zur Kund:innenbindung und hohes Vertriebspotential im Cross- und Upselling", erläutert Cedric A. Horstmann, Geschäftsführer von Ninebarc. "Mit der Wort & Bild Verlagsgruppe haben wir einen höchst renommierten Investor an unserer Seite. Durch den Zugang zu einer vielfältigen Zielgruppe und einem großen Netzwerk in die Startupszene sehen wir großes Potenzial, Ninebarc entlang der bestehenden Wertschöpfungskette weiterzuentwickeln."Ninebarc aus Berlin ist eine Plattform für Vorsorge- und Nachlassplanung, die Nutzer:innen mit Orientierungshilfen und Planungsvorlagen versorgt. Zu den zahlreichen Funktionen gehören die Erstellung von Vorsorgedokumenten, die Hinterlegung beim "Zentralen Vorsorgeregister der Bundesnotarkammer" sowie ein digitaler Tresor für Angehörige, eine individuell anpassbare Checkliste mit nutzerfreundlicher Führung sowie Dokumentenerstellung und -ablage, einfache Verwaltung, sicheres Teilen mit Angehörigen, Kontaktverwaltung inklusive Rollenverteilung, geprüfte Sicherheit und ein 24/7-Onlinezugriff auf den Nachlassplan und alle Daten. Weitere Information zu Ninebarc finden sich auf der Website www.ninebarc.de.Die Wort & Bild Verlagsgruppe mit Sitz in Baierbrunn bei München ist der führende Anbieter von Gesundheitsmedien in Deutschland. Die Marken stehen für hohe redaktionelle Qualität, seriösen und unabhängigen Journalismus sowie große Beliebtheit bei den Nutzer:innen. Im Wort & Bild Verlag erscheinen die Apotheken Umschau, Baby und Familie, Diabetes Ratgeber, Senioren Ratgeber, Ärztlicher Ratgeber, medizini und das HausArzt-PatientenMagazin. Der Verlag erreicht monatlich rund 25 Millionen Nutzer:innen in Print und online. Die Isartal Ventures (www.isartal-ventures.de) und die Isartal Health Media (https://isartalhealth.media/) sind Unternehmen der Wort & Bild Verlagsgruppe. Original-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Unternehmensmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52139/5453756