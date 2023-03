Baltimore (www.anleihencheck.de) - Die Umkehrung der Renditekurve hat noch nie versagt, eine Rezession vorauszusagen, so Debbie King, Multi-Asset-Investmentmanagerin bei Aegon Asset Management.Doch werde sich das bald ändern? Wie könnten die Anlagemärkte - Rezession hin oder her - auf länger anhaltende Zinserhöhungen reagieren? In den letzten 70 Jahren sei jede Rezession auf eine anhaltende Inversion der Renditekurve von US-Schatzpapieren gefolgt, obwohl zwischen Inversion und Rezession in der Regel eine Zeitspanne von etwa ein bis zwei Jahren liege. Um die anhaltend hohe Inflation zu bekämpfen, habe die US-Notenbank im März 2022 mit einer aggressiven Zinserhöhung begonnen. Die jüngste Anhebung um 25 Basispunkte habe zu einer Gesamtstraffung von 450 Basispunkten in nur zehn Monaten beigetragen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...