Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Mit 2,75% hat die 10-jährige Rendite Deutschland jüngst gerade ein neues Verlaufshoch erreicht, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Der Sprung über die Zinshochs von 2022 seien dabei gleichbedeutend mit dem höchsten Stand seit dem Jahr 2011. Generell signalisiere eine Folge steigender Hoch- und steigender Tiefpunkte einen lehrbuchmäßigen Aufwärtstrend. Genau das sei aktuell die charttechnische Ausgangslage bei der 10-jährigen Rendite Deutschland. Deshalb sollten Anleger einen weiteren Zinsanstieg auf der Agenda haben und vor allem nach den nächsten Anlaufmarken Ausschau halten. In ihrem Jahresausblick hätten die Analysten eine Zielmarke von 3% genannt. Hier verlaufe eine alte, aus dem Jahr 2000 stammende Abwärtstrendlinie (akt. bei 2,98%). Zusammen mit dem Tief vom September 2005 bei 3,00% entstehe hier sogar ein wichtiger Kreuzwiderstand. Auf dem Weg zur nächsten "runden Zahl" stecke das Tief von Anfang 2009 bei 2,86% ein nennenswertes Etappenziel ab. Auf der Unterseite bilde dagegen das Hoch vom Oktober 2022 bei 2,53% eine erste wichtige Unterstützung. Durch die strategische Brille betrachtet, gelte es in Zukunft aber vor allem, den massiven Rückzugsbereich bei rund 2% nicht mehr zu unterschreiten. (02.03.2023/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...