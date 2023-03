München (ots) -Der HR- und IT-Dienstleister B-4it ist in diesem Jahr einer der beiden Hauptsponsoren der Copetri Convention (CoCon23) am 23. und 24. Mai in Offenbach. Zu der Veranstaltung rund um die Themen Personal, Transformation und Innovation werden mehr als 5.000 Entscheider sowie Fach- und Führungskräfte erwartet. Besonderes Highlight: Der europaweit gefragte HR-Vordenker Prof. Dr. Armin Trost hält auf Einladung der B-4it AG einen Vortrag auf der Mainstage und steht den CoCon23-Teilnehmern an beiden Messetagen auch am B-4it-Stand Rede und Antwort."Nachdem uns das Konzept der Copetri Convention schon im vergangenen Jahr überzeugt hat, sind wir stolz darauf, diese Erfolgsgeschichte nun als Gold Sponsor der CoCon23 noch enger begleiten zu dürfen", sagt Oliver Back, Vorstand der B-4it AG. "Als internationales Beratungsunternehmen begleiten wir unsere Kunden im Kontext der fortschreitenden Digitalisierung des Personalwesens bei umfangreichen Transformationsprozessen. Die Veränderungen betreffen dabei sämtliche Bereiche - von der Organisation über die Prozesse bis hin zur eingesetzten Technologie. Daher passt der ganzheitliche Ansatz der Copetri Convention hervorragend zu unserer Philosophie."Simply essential - Der neue Blick fürs WesentlicheWeiterer Bestandteil der B-4it-Philosophie ist es, die Komplexität von HR-Lösungen nicht künstlich zu erhöhen. "Mit der Digitalisierung, der Globalisierung, dem demographischen Wandel sowie einer Veränderung der Werte und Erwartungen von Arbeitnehmern ist das Portfolio an Herausforderungen für die Unternehmen und HR-Verantwortlichen schon komplex genug", ist B-4it-Vorstand Back überzeugt. Die B-4it-Experten beraten daher ihre Kunden von der Definition der Zielsetzung bis zur erfolgreichen Umsetzung dieser Ziele immer unter dem Motto "simply essential".Für den Blick auf das Wesentliche macht sich seit vielen Jahren auch Prof. Dr. Armin Trost stark. Der Personalmanagement-Experte von der Hochschule Furtwangen ist als Speaker europaweit gefragt. In seinen Vorträgen kritisiert er unter anderem die Fixierung auf bestimmte Tools statt zunächst erstmal das Problem zu verstehen und den erhofften Nutzen einer digitalen Lösung zu definieren. "Nachdem wir Armin Trost schon für unseren Aufsichtsrat gewinnen konnten, freut es uns sehr, dass er uns in diesem Jahr auch auf die CoCon23 begleitet", so Oliver Back von der B-4it AG.Copetri Connvention 2023: Hier finden Sie die B-4it AGAm 23. und 24. Mai 2023 verbindet die Copetri Convention (https://www.copetri.com/convention/) (CoCon23) im Industrieloft Fredenhagen in Offenbach die Themen People, Transformation und Innovation in einer einzigartigen Location miteinander. Das Motto: Voneinander lernen - sich austauschen - neue Perspektiven einnehmen. Die Experten der B-4it AG freuen sich auf Sie am Stand A 30.Über die B-4it AG - www.b-4it.agDie B-4it AG (https://b-4it.ag/) entwickelt für mitarbeiterstarke Unternehmen in der DACH-Region HR-Lösungen, die nicht nur als digitaler Prozess funktionieren, sondern auch die jeweilige Unternehmenskultur widerspiegeln. Das 2019 gegründete Münchner Unternehmen setzt an der Schnittstelle zwischen HR und IT neue Benchmarks. Als herstellerunabhängiges Beratungsunternehmen hat die B-4it AG bereits eine Vielzahl erfolgreicher Projekte im gehobenen Mittelstand wie auch in Konzernen umgesetzt.Pressekontakt:B-4it AGSteinerstraße 15 / Haus A81369 MünchenT +49 89 1 25 03 90 30presse@b-4it.agwww.b-4it.agOriginal-Content von: B-4it AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/159722/5453787