Das britische Transportunternehmen First Bus hat beim nordirischen Busbauer Wrightbus weitere 117 Elektrobusse für den Einsatz in vier Städten bestellt. Möglich macht die Beschaffung eine aufgestockte Förderung der britischen Regierung. Der Auftrag umfasst sowohl Batterie-elektrische Doppeldecker als auch einige Solobusse. Die 117 neuen E-Busse sollen laut der Mitteilung in Norwich (55 Doppeldecker), ...

