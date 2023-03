Monheim (ots) -Rosenberg Strategic Communications baut ein Jahr nach Gründung das Beratungsgeschäft weiter aus. Der Kommunikationsexperte und Journalist Thomas Reinhold steigt zum 1. März als Director Communictions in das partnergeführte Unternehmen ein. In seiner neu geschaffenen Position wird er an der Seite der Gründer Dirk T. Schmitt und Philipp T. Meyer deutsche und internationale Kunden in kommunikativen Sondersituationen unterstützen (M&A, Krise, Restrukturierung, Reputation).Thomas Reinhold hat seine Expertise u.a. bei der Mitteldeutschen Flughafen AG, der thyssenkrupp Konzernholding und der Strategieberatung Roland Berger erworben. Dabei unterstützte er Geschäftsleitungen in der Kommunikation von Medienarbeit und Krisen, Change- und Führungskräftekommunikation bis zu Public Affairs. Hier kam ihm sein journalistischer Hintergrund zugute. Reinhold war mehr als zehn Jahre Politik- und Wirtschaftsredakteur bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und der Verlagsgruppe Handelsblatt.Dirk T. Schmitt, Partner: "Thomas Reinhold passt als erfahrener,"trusted advisor" perfekt zu uns. Er ist ein Kommunikationsprofi, mit dessen Erfahrungen und Netzwerk wir unser Leistungsangebot erheblich ausbauen können. In kritischen Situationen setzen unsere Kunden auf Vertrauen, Qualität und Erfahrung."Thomas Reinhold: "Ich kenne die Sichtweise von Journalisten und Großunternehmen gleichermaßen. Daher weiß ich, wie wichtig verlässliche Beziehungen zu vertrauenswürdigen, kompetenten Beratern gerade in Situationen sind, die für die Reputation und das operative Geschäft eines Unternehmens besonders kritisch sind. Ich freue mich sehr darauf, diese wichtige Phase der Unternehmensentwicklung von RosenbergSC mitzugestalten und das Kundengeschäft von Frankfurt am Main aus weiter auszubauen."Rosenberg Strategic Communications berät Unternehmen in erfolgskritischen Situationen. Als inhabergeführte strategische Kommunikationsberatung unterstützen wir bei Restrukturierungen, Krisen, Fusionen und Übernahmen, Börsengängen, Veränderungen in Geschäftsführung oder Gesellschafterkreis sowie bei Change-Prozessen. Das Team besteht aus ehemaligen Pressesprechern, Journalisten, Anwälten sowie Investmentbankern führender Banken und hat bereits Hunderte Transaktionen und Krisensituationen begleitet.Pressekontakt:Rosenberg Strategic Communications GmbH & Co. KGDirk T. SchmittMobil: +49 (170) 302 88 33Mail: D.Schmitt@Rosenbergsc.comOriginal-Content von: Rosenberg Strategic Communications GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161535/5453914