VEDES veröffentlicht ersten Nachhaltigkeitsbericht



02.03.2023

VEDES veröffentlicht ersten Nachhaltigkeitsbericht "Wir gestalten die Zukunft des Spielwarenhandels."

Nürnberg, 2. März 2023 - Die VEDES, Europas führendes Handelsunternehmen für Spiel, Freizeit und Familie, veröffentlicht heute ihren ersten Nachhaltigkeitsbericht. Als Unternehmen mit über 100 Jahren Tradition nimmt die VEDES ihre Verantwortung für die Zukunft wahr.



Julia Graeber, im Vorstand für das Thema Nachhaltigkeit verantwortlich: "Mit unserem ersten Nachhaltigkeitsbericht wollen wir einen Einblick geben, wo wir stehen, welche nachhaltigen Initiativen, Projekte und Lösungen wir heute schon verfolgen, was unsere größten Herausforderungen in den nächsten Jahren sind und wie wir diesen begegnen."



Die drei Handlungsfelder "Ressourcen- und Energieeffizienz", "Gesellschaft und Mitarbeitende" und "Partnerschaften" bilden den Rahmen. Durch konkrete, messbare Ziele wird die Umsetzung transparent dargestellt und fest in der Unternehmensstrategie verankert. Zu den aktuellen Herausforderungen gehören verantwortungsvolles Konsumbewusstsein zu fördern und nachhaltige Produkte und Verpackungen zu gestalten. Gleichberechtigung und Chancengleichheit sind dabei fester Bestandteil der Unternehmenskultur.



Die VEDES sieht diesen ersten Nachhaltigkeitsbericht als Startschuss, um neue Wege zu erarbeiten und gemeinsam mit weiteren Marktteilnehmern eine nachhaltige Veränderung innerhalb der Spielwarenbranche zu erzeugen. Nachhaltigkeit verändert die Wirtschaft. Dabei zählt vor allem eins: Glaubwürdigkeit - und diese erfordert Aufrichtigkeit und Transparenz. Die VEDES zielt darauf ab, nachhaltig ökonomischen Erfolg zu sichern und gleichzeitig ein lebenswertes Umfeld für die nachfolgenden Generationen zu erhalten.



Als nächste Schritte wird die VEDES eine Entsprechenserklärung zu den zwanzig Kriterien des Deutschen Nachhaltigkeitskodex (DNK) erstellen und im Laufe des Jahres 2023 eine erste CO 2 -Bilanzierung durchführen.



Im Zeichen der Ressourcenschonung wird der VEDES Nachhaltigkeitsbericht in digitaler Form auf der Unternehmenswebsite www.vedes-gruppe.de/nachhaltigkeit veröffentlicht.



