Düsseldorf (ots) -Live-Shopping-Händler erneut mit Deutschem Kunden-Award ausgezeichnetDass der Video-Commerce-Retailer QVC führend ist, wenn es um Kund*innenzufriedenheit und Kund*innenservice geht, bestätigt nicht nur die große Anzahl langjähriger Stammkund*innen, sondern auch die erneute Auszeichnung mit dem Deutschen Kunden-Award 2022/23.QVC wurde beim diesjährigen Deutschen Kunden-Award in allen drei Kategorien mit dem Prädikat "herausragend" bewertet. Gleich zwei erste Plätze belegte das Unternehmen in den Kategorien "Kundenzufriedenheit" und "Kundenservice". Bronze gab es in der Kategorie "Preis-Leistung". Damit gehört QVC zu den Branchen-Champions im Bereich Shopping, Mode und Lifestyle - und das, seitdem der Award ins Leben gerufen wurde. Schon in den Vorjahren belegte das Unternehmen einen der ersten Plätze (2019/20 - 1. Platz in der Kategorie Preis-Leistung, 2020/21 - 1. Platz in der Kategorie Kundenzufriedenheit).Der Deutsche Kunden-Award ist eines der größten deutschlandweiten Rankings und ermittelt jährlich die besten Dienstleister*innen unter mehr als 2.589 Unternehmen in 258 Branchen. Dazu wertet die Deutsche Gesellschaft für Verbraucherstudien (DtGV) 339.000 Meinungen von Kund*innen aus."Unser Ziel ist es, die Erwartungen unserer Kund*innen kontinuierlich zu übertreffen. Wir sind stolz darauf, dass unsere Kund*innen uns so viel Vertrauen schenken und den guten Service mit Loyalität würdigen", so Wolfgang Krüger, Director Customer Experience International. "Der Deutsche Kunden-Award ist eine tolle Auszeichnung für QVC, aber vor allem ein Kompliment an unser motiviertes Kund*innenservice-Team."Zur Methodik des Deutschen Kunden-AwardsFür die Vergabe des Deutschen Kunden-Awards berücksichtigt die Deutsche Gesellschaft für Verbraucherstudien (DtGV) nur Meinungen von Personen, die in den letzten drei Jahren eine Kund*innenbeziehung zu dem beurteilten Unternehmen hatten. Die Bewertungen basieren auf den drei Kriterien "Kundenzufriedenheit", "Kundenservice" und "Preis-Leistung", die auf einer Skala von1 bis 10 bewertet wurden. Die Teilnehmer*innen der Online-Umfrage wurden so ausgewählt, dass sie eine repräsentative Stichprobe der Bevölkerung darstellen.Über QVC®QVC ist weltweit führend im Video-Commerce ("vCommerce") und bietet Video-Shopping im linearen Fernsehen, auf Webseiten, über digitale Streamingdienste sowie auf Social Media. Wissen und Insights vermittelt QVC mit Freude, Leidenschaft und überrascht Kund*innen durch ein sich stetig änderndes Sortiment aus bekannten Marken und innovativen neuen Produkten - von Home und Fashion über Beauty bis hin zu Technik und Schmuck. Kund*innen treffen zudem auf interessante Persönlichkeiten, begeisternde Geschichten und einen ausgezeichneten Kundenservice. Das 1986 in West Chester, Pennsylvania (USA), gegründete Unternehmen hat Standorte in den USA, Großbritannien, Deutschland, Japan und Italien. Weltweit erreicht QVC über 200 Millionen Haushalte über 12 Fernsehkanäle, die über Kabel/Satellit, frei empfangbares TV und digitales Livestreaming TV zugänglich sind. Dazu kommen weitere Millionen Kund*innen, die über die QVC+ und HSN+ Streaming-Experience, Webseiten, mobile Apps und Social-Media-Plattformen erreicht werden. Weitere Informationen: corporate.qvc.com oder auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/qvc-international/).QVC International (QI) hat mehr als 7.000 Mitarbeiter*innen in Großbritannien, Deutschland, Japan,Italien, Polen und China. Mit neun Fernsehsendern erreicht QI 124 Millionen Haushalte in Deutschland, Österreich, Japan, Großbritannien, Irland und Italien sowie weitere Millionen übermehrere Webseiten, mobile Apps, Smart-TV-Apps und Social Media. In 2021 belieferte QI rund 4,7 Millionen Kund*innen.QVC gehört zur Qurate Retail, Inc., (NASDAQ: QRTEA, QRTEB, QRTEP), die ein "Fortune 500" Unternehmen ist, und zu der außerdem HSN®, zulily® und die Cornerstone Marken zählen (zusammen "Qurate Retail GroupSM") sowie andere Minderheitsbeteiligungen und Investments in Erneuerbare Energien. Die Qurate Retail Group hat sich einem "more human way to shop" verschrieben und ist der größte Player im vCommerce. 