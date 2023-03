Robuste Konjunkturdaten und hohe Inflationsdaten haben in den USA die Zinssorgen verstärkt und zu steigenden Anleiherenditen geführt. Die 10-jährige Rendite auf US-Staatsanleihen ist in der Folge über die viel beachtete Marke von 4 Prozent angestiegen, was circa doppelt so viel ist, wie die durchschnittliche Dividendenrendite im S&P 500. Die hohen Renditen bringen die Wall Street ...

