Linz (www.anleihencheck.de) - Seit Beginn dieses noch jungen Jahres ist der Japanische Yen klar in der Defensive, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.EUR/JPY sei von 137,00 auf aktuell 145-er Werte gestiegen. Die Inflation in Japan sei zuletzt auf 4,0% geklettert. Allerdings werde die Rate ab Februar aufgrund staatlicher Eingriffe bei den Energiepreisen wieder zurückgehen. Das japanische Wirtschaftswachstum sei zwar nicht berauschend, aber auch Europa und USA würden nicht viel besser laufen. Da aber die Kapitalmarktrenditen in der Eurozone und in den USA weiter anziehen würden, dürfte sich der Zinsnachteil Japans noch vergrößern. Daher dürfte der Yen gegenüber EUR und USD weiter unter Druck bleiben. (02.03.2023/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...