Stuttgart (www.anleihencheck.de) - In der Vorwoche trieben wieder aufkommende Zins- und Inflationssorgen den Euro-Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) am Freitag auf sein Wochenhoch bei 135,30 Prozentpunkten, so die Börse Stuttgart.In der neuen Woche habe sich die Lage etwas entspannt, der Euro-Bund-Future sei mit 134,07 Punkten in die aktuelle Handelswoche gegangen. Im weiteren Verlauf habe der Euro-Bund-Future kontinuierlich nachgegeben und stehe am Donnerstagvormittag auf seinem vorläufigen Wochentief von 131,66 Prozentpunkten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...