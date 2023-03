EQS-News: artnet AG / Schlagwort(e): ESG/Sonstiges

Artnet startet gut in das Jahr und stellt strategische Ziele für 2023 vor New York/Berlin, 2. März 2023: Artnet AG, die führende Plattform für Daten und Medien des Kunstmarkts und globaler Online-Marktplatz für bildende Kunst, startet gut in das Jahr und kündigt ihre wichtigsten strategischen Initiativen für das Jahr 2023 an. 2022 war für die Menschen und Unternehmen auf der ganzen Welt ein herausforderndes Jahr. Ungeachtet dessen schloss Artnet das Jahr 2022 mit der erfolgreichen Umsetzung wichtiger operativer Änderungen und technologischer Entwicklungen ab. "Obwohl das Makroumfeld herausfordernd war, konnte Artnet im Jahr 2022 wachsen und wichtige strategische Vorhaben umsetzen. Drei Faktoren trugen zu unserer Stärke bei: die Resilienz des Kunst- und Luxusmarkts, die Robustheit unseres diversifizierten Geschäftsmodells sowie die Expertise und harte Arbeit unserer Teams auf der ganzen Welt", sagte Jacob Pabst, der CEO von Artnet. Das Geschäftsjahr 2023 begann gut. Das Segment Marktplatz konnte die Dynamik aus dem vierten Quartal fortsetzen. Artnet Auctions verzeichnete in der Kategorie Prints & Multiples den bis heute höchsten Januar-Umsatz. Unter den Top-Losen waren bisher Flash von Andy Warhol mit 137.000 USD sowie No one home, stay steady, the things that comfort von KAWS, das 87.000 USD erzielte. Die nächsten Auktionen sind u.A.,Kunst des 20. Jahrhunderts' vom 8. bis 23. März und aus ,Zeitgenössische Kunst' vom 15. bis 19. März 2023. Mit Blick auf die Zukunft hat das Management für 2023 einige strategische Ziele festgelegt. Zunächst will der Konzern ein nachhaltiges Wachstum mit Fokus auf die Margen erreichen. Artnet wird die operative Transformation mit dem Ziel der Effizienzsteigerung weiterführen und so die Finanzkraft und Stabilität des Unternehmens gewährleisten. Im laufenden Geschäftsjahr wird Artnet den Weg zur Vereinheitlichung fortsetzen und die Daten- und Medien Segmente nutzen, um einen Marktplatz zu schaffen, der auf Vertrauen und Transparenz aufgebaut ist. Dazu gehört auch eine Überarbeitung der Front-End-Plattform, um ein optimales Nutzererlebnis zu schaffen. Als Mitglied des wichtigen ESG Visibility Hub der Deutschen Börse ist Artnet zudem der Nachhaltigkeit verpflichtet. Wir sind außerdem stolz darauf mitzuteilen, dass unser Berliner Team die Initiative ergriffen hat, einen Teil unserer Büros für ein Residenzprogramm zu öffnen. Es bietet Kreativen Raum zum Arbeiten und richtet sich schwerpunktmäßig an Menschen, die vor dem Krieg in der Ukraine geflohen sind. Über Artnet Artnet hat jährlich 60 Millionen Einzelnutzer und ist damit die größte globale Plattform für Kunst. Seit der Gründung 1989 hat Artnet die Art und Weise revolutioniert, wie Menschen heutzutage Kunst entdecken, recherchieren und sammeln. Die Marktdaten von Artnet sind eine wichtige Ressource für die Kunstbranche. Sie umfassen mehr als 15 Millionen Auktionsergebnisse und KI- und ML-gesteuerte Analysen, die ein beispielloses Maß an Transparenz und Einblick in den Kunstmarkt bieten. Der Marktplatz von Artnet verbindet führende Galerien und Auktionshäuser mit unserem globalen Publikum und bietet eine kuratierte Auswahl von über 250.000 Kunstwerken, die weltweit zum Verkauf stehen. Artnet Auctions, die revolutionäre Online-Auktionsplattform, bietet eine unvergleichbare Reichweite, Liquidität und Effizienz. Artnet News berichtet mit aktuellen Analysen und Expertenkommentaren über Ereignisse, Trends und Akteure, die den globalen Kunstmarkt prägen. Sie ist die meistgelesene Nachrichtenplattform in der Kunstbranche mit einer schnell wachsenden und engagierten Leserschaft. Das breite synergetische Produktangebot von Artnet bietet ein umfassendes Ökosystem, das den modernen Kunstmarkt antreibt und informiert. Artnet AG ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert, dem Segment mit den höchsten Transparenzstandards. Der Großteil der operativen Geschäftstätigkeit wird in New York durch die hundertprozentige Tochtergesellschaft Artnet Worldwide Corporation abgewickelt. Sie wurde 1989 gegründet und hat dort ihren Sitz. Artnet Worldwide Corporation besitzt eine Tochtergesellschaft mit Sitz in London, die Artnet UK Ltd. Weitere Nachrichten und Veröffentlichungen für Investoren ISIN: DE000A1K0375 LEI: 391200SHGPEDTRIC0X31 Ansprechpartnerin: Sophie Neuendorf sneuendorf@artnet.com

