Berlin (ots) -Als erster Robo-Advisor in Deutschland bietet quirion eine attraktive Verzinsung auf dem Verrechnungskonto. Ab sofort erhalten alle Kundinnen und Kunden dort aktuell zwei Prozent Zinsen.Guthaben auf dem Verrechnungskonto PLUS ist täglich verfügbar, der Zinssatz variabel. Die Zinszahlung erfolgt quartalsweise. Der Anlagebetrag ist nicht begrenzt.Kundinnen und Kunden, die die ETF-basierte Vermögensverwaltung von quirion bereits nutzen, können ihr bestehendes Verrechnungskonto per Mausklick zum Verrechnungskonto PLUS machen und ab diesem Zeitpunkt vom neuen Zinssatz profitieren.Anlegende, die noch kein Konto und Depot bei quirion haben, müssen zuerst eine digitale Vermögensverwaltung neu einrichten. Die gibt es als Einmalanlage oder als Sparplan schon ab einer Mindestanlage von 25 Euro. Nach Beantwortung einiger einfacher Fragen, zum Beispiel zur persönlichen Risikoneigung und zum Anlagehorizont, erstellt quirion einen passenden Anlagevorschlag. Im Rahmen der anschließenden Depoteröffnung für das von quirion verwaltete ETF-Portfolio wird automatisch auch das Verrechnungskonto PLUS eröffnet.Die Vermögensverwaltung von quirion kostet im Digital-Paket lediglich 0,48 Prozent pro Jahr - bis zu 10.000 Euro können hier im ersten Jahr sogar gebührenfrei verwaltet werden. Die Gebühren werden nur auf das in den ETF-Portfolios angelegte Geld erhoben. Das Verrechnungskonto PLUS ist kostenlos.Die Konto- und Depotführung liegt bei der Quirin Privatbank. Guthaben sind im Rahmen der gesetzlichen Einlagensicherung bis zu einem Betrag von 100.000 Euro geschützt. Zusätzlich ist die Quirin Privatbank dem freiwilligen Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken (BdB) angeschlossen."Für den langfristigen Vermögensaufbau setzen wir weiterhin voll auf den Kapitalmarkt und unsere ETF-Portfolios", sagt Martin Daut, CEO von quirion. "Aus Befragungen wissen wir aber, dass unsere Kundinnen und Kunden sich zusätzlich ein verzinstes Cash-Konto gewünscht haben. Die Zinswende macht das jetzt möglich - auch wenn die meisten Banken die gestiegenen Guthabenzinsen nicht weitergeben. Wenn neue Kundinnen und Kunden, die bisher nicht in ETFs investiert haben, durch unser Angebot erste Erfahrungen damit machen, führt das hoffentlich auch zum weiteren Abbau von Berührungsängsten und Vorurteilen gegenüber der Geldanlage am Kapitalmarkt."Die Anlagestrategie von quirion basiert auf wissenschaftlichen Erkenntnissen. Zu denen gehört, dass eine möglichst breite globale Streuung ein wesentlicher Erfolgsfaktor bei der langfristigen Geldanlage ist. Das globale Portfolio von quirion beteiligt Anlegerinnen und Anleger über ETFs an rund 8.000 Aktien aus über 70 Ländern sowie gegebenenfalls an Anleihen von über 2.000 Schuldnern.Weitere Informationen unter www.quirion.de/guthabenzinsenÜber quirionquirion ist mit über 1,3 Mrd. Euro verwaltetem Kundenvermögen einer der führenden Robo-Advisor in Deutschland und bietet Anlegern den Zugang zu einer professionellen Vermögensverwaltung an. quirion ist eine Tochter der Quirin Privatbank. Anleger können über www.quirion.de mit kostengünstigen, effizienten Anlageprodukten von den Ertrags-Chancen der internationalen Kapitalmärkte profitieren. Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank, gründete quirion 2013. Schmidt gilt in der Branche als Vorreiter: Vor quirion revolutionierte er bereits zwei Mal den Bankenmarkt - mit der Gründung des ersten Onlinebrokers Consors und der Gründung der ersten Honorarberaterbank Deutschlands, der Quirin Privatbank.Pressekontakt:Dirk AlthoffUnternehmenskommunikationquirion AGKurfürstendamm 11910711 BerlinTelefon: +49 (0)30 89021-358E-Mail: dirk.althoff@quirion.deOriginal-Content von: quirion - eine Tocher der Quirin Privatbank AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/114555/5454120