Daldrup ist ein deutsches Unternehmen, das sich auf die Exploration und Entwicklung von Geothermieprojekten spezialisiert hat. Das Unternehmen wurde im Jahr 2008 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Ascheberg, Deutschland. Es ist an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und operiert in verschiedenen Ländern weltweit. Daldrup ist in der Geothermiebranche tätig, die in den letzten Jahren stark gewachsen ist. Geothermie ist eine Form der Energieerzeugung, die die Wärme aus der Erde nutzt, um Strom und Wärme zu erzeugen. Diese Technologie ist nicht nur umweltfreundlich, sondern auch erneuerbar und hat das Potenzial, einen wichtigen Beitrag zur Energiewende zu leisten. Das Geschäftsmodell von Daldrup ...

