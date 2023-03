Am Ende halfen weder gute Hoffnungen noch Kaufempfehlungen von Analysten weiter. Spätestens mit der Vorstellung der jüngsten Zahlen scheint die Nel ASA-Aktie jeglichen Support an der Börse verloren zu haben. In der laufenden Woche wird das Papier von roten Vorzeichen dominiert und charttechnisch sieht es jetzt alles andere als gut aus.Vor nicht ganz einem Monat ging es für Nel ASA (NO0010081235) noch bis auf 1,70 Euro in die Höhe und da träumte manch einer, den Autor dieser Zeilen eingeschlossen, bereits von Durchbrüchen in Richtung 1,80 Euro oder ...

