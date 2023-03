Die Vonovia-Aktie (WKN: A1ML7J) ist einer der am stärksten abverkauften Dax-Werte im vergangenen Jahr gewesen. Doch besteht nun neue Hoffnung durch einen politischen Wechsel in Berlin? Und wie treffen die weiter steigenden Zinsen das Unternehmen? Vonovia mit Sitz in Bochum verwaltet und vermietet Wohnungen in Deutschland, Österreich und Schweden. Durch die Übernahmen des Konkurrenten Deutsche Wohnen ist das Unternehmen zum größten Immobilienkonzern ...

