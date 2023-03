Hannover (www.anleihencheck.de) - Soeben hat die Europäische Statistikbehörde die vorläufigen Zahlen zur Inflationsentwicklung in der Eurozone veröffentlicht, so Christian Reuter von der NORD/LB.Danach seien die Verbraucherpreise im Februar insgesamt um 8,5% (Y/Y) bzw. um 0,8% (M/M) gestiegen. Die Kernrate, also die Preise ohne die volatilen Güter Energie, Lebensmittel, Alkohol und Tabak, sei um 5,6% (Y/Y) gestiegen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...