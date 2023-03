MorphoSys-Aktionäre müssen heute kräftig bluten. Die Aktie weist nämlich ein Minus auf von rund drei Prozent. Dadurch kosten die Papiere mittlerweile nur noch 16,76 EUR. Beginnt jetzt das große Zittern der Bullen oder können sie morgen schon zurückschlagen?

Kursverlauf von MorphoSys der letzten drei Monate.

Dieser Dämpfer bedeutet dunkle Wolken am Chart-Himmel. Denn bis zur nächsten wichtigen Haltezone fehlt nicht mehr viel. Momentan beträgt der Abstand zum viel beachteten 4-Wochen-Tief noch rund 0,4 Prozent. Diese letzte Bastion auf dem Weg nach unten stellt sich dem Kurs bei 16,70 EUR in den Weg. Es herrscht also Hitchcock-Atmospäre. ...

