Jerome Powell hat am Mittwoch zwar den weiteren Kurs der Fed ("Unsere Geldpolitik hängt von den kommenden Entwicklungen ab") offengelassen, doch sehr wahrscheinlich war es in diesem Zyklus die letzte Zinsanhebung in den USA. Das freut die Bullen natürlich. Aber Vorsicht, es droht Ungemach. Aus Hollywood.

