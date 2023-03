PVA TEPLA startete am Dienstag mit 9,8 % Tagesgewinn. Der Halbleiterzulieferer - mit starkem Fokus auf das Thema Siliziumkarbid - hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022 seinen Konzernumsatz um 32 % auf 205 Mio. € gesteigert und damit die Prognose (170 bis 180 Mio. €) pulverisiert. 30 % plus beim EBITDA auf 30 Mio. € liegen signifikant über dem Prognosekorridor von 25 bis 27 Mio. €. 2023 geht das Wachstum weiter. Für das laufende Jahr peilt das Management aufgrund der vollen Auftragsbücher einen Umsatz von 240 bis 260 Mio. € an. Das EBITDA soll 36 bis 40 Mio. € erreichen. Jetzt steigen die Konsensschätzungen. Oddo BHF geht auf Ziel 33 €, Montega ebenso.Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen Actien-Börse. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen Actien-Börse Nr. 09! Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo oder im Einzelbezug auf www.bernecker.info und über unsere Bernecker-App.Weitere Themen der Actien-Börse Nr. 09 u.a.:++ Weitere Überraschungen sind möglich++ Können BASF und BAYER die Erwartungen erfüllen?++ Blick auf die Automobilzulieferer++ Europa rüstet auf++ Die drei großen Indizes haben ihr Gleichgewicht noch nicht gefunden++ Beginnt jetzt die Stabilisierung der Tech-Titel?Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info