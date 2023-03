Der Corona-Impfstoffhersteller Novavax hat erhebliche Zweifel am eigenen Überleben - und die Anleger fliehen in Scharen aus der Aktie. Nach dem 26-Prozent-Crash am Mittwoch verliert der Titel am Donnerstag vorbörslich drei Prozent an Wert. Es könnte noch dauern, bis das fallende Messer auf dem Boden landet.Mit Mayank Mamtani von B Riley Securities hat bereits der erste Analyst auf die Pleitewarnung von Novavax reagiert: Mamtani hat die Aktie des Coronaimpfstoffherstellers von "Kaufen" auf "Neutral" ...

Den vollständigen Artikel lesen ...