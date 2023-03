London (www.fondscheck.de) - Redwheel (ehemals RWC Partners) lanciert heute seinen neuen Redwheel Responsible Global Income Fund (ISIN LU2580226889/ WKN nicht bekannt), so Redwheel in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Sein Ziel ist es, eine Kombination aus laufenden Erträgen und langfristigem Kapitalwachstum zu erwirtschaften, indem er in ein Portfolio globaler Unternehmen investiert - insbesondere in Dividendentitel. Er wird vom Redwheel Global Equity Income Team unter der Leitung von Nick Clay verwaltet und ist in Deutschland, Österreich und der Schweiz für den Vertrieb zugelassen. ...

