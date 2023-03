Im letzten Jahr wurde in den USA viel Druck auf Pharma-Unternehmen ausgeübt, um die Kosten für Insulin zu senken. Der Arzneimittelhersteller Eli Lilly hat jetzt angekündigt, die monatlichen Kosten für sein Diabetes-Medikament auf 35 Dollar zu begrenzen und die Preise für seine Insulinprodukte um 70 Prozent zu senken.Von Elizabeth O'BrienBarron'sÜbersetzung: Laura MarkusPharmakonzerne haben in den letzten Jahren die Preise für Insulin immer weiter in die Höhe getrieben. Das Medikament, das von ...

